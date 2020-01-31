南投走春遊客212萬 僅去年一半

紫南宮今年春節七天連假，湧入香客五十萬人次。（記者陳鳳麗攝）

2020-01-31 05:30:00

〔記者陳鳳麗／南投報導〕春節連假結束，南投縣府昨統計，七天年假全縣的觀光人次，含景點、寺廟、南投燈會在內，遊客數為二一二萬一一九九人次，比去年少了二○七萬人次。縣府觀光處表示，今年連假比去年少兩天，武漢肺炎疫情、下雨和寒流來襲，及秋冬國旅補助都是人數銳減的原因。

可能因連假較短、疫情、濕冷

南投縣府統計今年春節七天連假縣內的遊客人數，全部是二一二萬一一九九人次，其中在過年前就點燈的南投燈會，吸客數仍最多，達到一○二萬人次，而紫南宮七天則湧入約五十萬人的香客」，日月潭包含九族文化村在內，七天則吸引了廿萬一千多次前來遊玩。

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今年的二一二萬餘人次的遊客，與去年創新高的遊客人次比較幾近腰斬。去年含南投燈會南投和埔里燈區的遊客人數，因春節九天連假遊客人數高達四一九萬餘人次。

南投縣府觀光處表示，今年春節連假遊客人數銳減的原因有多項，首先春節連假天數不同，今年比去年少兩天，且南投燈會今年少了埔里燈區，逛燈會人數就會減少。

觀光處也指出，春節連假期間武漢肺炎疫情嚴峻，且大年初二下了一整天的雨，初四開始寒流來襲，都降低遊客出門的意願。

觀光處也說，從去年九月到今年一月的秋冬國旅補助，有不少人提早到南投縣觀光旅遊，一則享受補助，二則避開春節人潮，但也因此減少縣內觀光景點春節的遊客數。

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