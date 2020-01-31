南投暨大附中、部分國中 暫停寒輔

可愛的金鼠小提燈來了！鹿港鎮公所將於二月七日免費送出二千個，為了讓上班族也可以索取，發送小提燈時間為晚上六時開始，地點在鹿港文武廟停車場發送，送完為止！ （圖文：記者劉曉欣）

2020-01-31 05:30:00

〔記者陳鳳麗／南投報導〕武漢肺炎的疫情嚴峻，南投縣國、高中如臨大敵，昨經開防疫會議後，有三種因應方式，有像暨大附中、旭光高中等校全部停止寒輔，也有像草屯、中興國中只停國一、國二，而爽文國中等校則照常寒輔的，家有國、高中孩子的，最好上學校官網或打電話到校詢問。

爽文國中照常 有些僅國三上課

昨日春節年假後的第一天上班日，南投縣多個國、高中就因應武漢肺炎疫情，開行政會議討論武漢肺炎因應措施，及寒假課輔是否停上。

請繼續往下閱讀...

在縣內社區高中部分，只有暨大附中有寒輔，該校決定停上寒輔及所有營隊活動。昨有到校自修的學生則一律戴口罩和量體溫。該校並準備好口罩、酒精和消毒水，開學後交給各班使用，而開學典禮也將移到大操場舉行。

國中部分則有三種不同因應方式，有全部停止寒假課輔的，像旭光高中國中部、南投、竹山、延和國中；也有只停國一和國二寒輔，國三照常的像草屯、名間、中興國中；另有照常寒輔的像爽文等國中，師生要戴口罩，要量體溫並雙手酒精消毒。

南投縣府昨日下午也召開「南投縣嚴重特殊傳染性肺炎第二次應變會議」，會議由副縣長陳正昇主持，會中強調若有個案須隔離治療，南投醫院、台中榮總埔里分院及南投基督教醫院，皆設有負壓隔離病床及單人病室，竹山秀傳醫院、埔里基督教醫院也有隔離病床及單人病室。

衛生局長黃昭郎建議，有咳嗽、流鼻涕、咳嗽等上呼吸道症狀或發燒者，一定要戴上口罩，並到醫院就醫，前往醫院就醫或陪同者以及出入通風不良場所或密閉空間者，還有高齡者或慢性病者，因抵抗力較弱，也務必戴上口罩，確保自身健康。

埔里森林逐燈祭 照常舉行

另外，由埔里民間團體發起，與埔里鎮公所合辦的埔里森林逐燈祭活動，考量舉辦地點是在地理中心碑和埔里高工操場，皆為戶外空間，因此決定照常舉辦，二月一日下午舉辦「一起森林逐燈版」，下午領取竹燈和面具，晚間舉行起燈儀式，而二日到八日則是森林夜間燈會版，每天傍晚五點到晚間十點，在地理中心碑展出。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法