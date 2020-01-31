蘇花改通車 台鐵花蓮站春節日少3千人次

蘇花改通車後，增加遊客開車到花蓮的旅行意願，旅遊景點台開新天堂樂園的停車場春節期間都爆滿。（記者王錦義攝）

2020-01-31 05:30:00

〔記者王錦義／花蓮報導〕臺鐵花蓮站從二十二到三十日，八天合計上下車人次達到二十五萬人次，運量最尖峰一天上下車三萬八千人。運務段長吳金添說，今年春節花蓮站乘客量有比往年略少，平均一天進出量約少三千人次，可能是受到蘇花改通車及北花線客運通車影響，許多民眾選擇自行開車。民宿業者也觀察到，蘇花改通車後第一個農曆年假，許多遊客年假「過水」花蓮就往台東玩，導致遊客停留花蓮時間變短。

北花線也通車 火車乘客量比往年略少

臺鐵花蓮站長林德香指出，花蓮站小年夜（二十三日）有三萬人、除夕兩萬五千人、初一有三萬三千人、初二有三萬八千人進出；初三、初四開始出現往北返搭車潮，初三花蓮站上下車人次有三萬四，最高峰出現在初四，有三萬八千多人，平日大約只有兩萬多人次的運輸量，連假期間每天人潮增加約一點五倍。

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台鐵春節期間除了加開班次，也開放普悠瑪、太魯閣號站票。林德香說，每個班次都加開一百廿張，願意購買站票的旅客不少，很多人寧願花兩個多小時站回台北，也不想搭速度較慢的莒光號、復興號等列車。

今年因蘇花改通車，開始有北花線的客運班次，首都、台北客運花蓮站長吳怡琪說，春節期間平均每班都有十到十五人，兩條路線加起來每天發出約一百班次，高峰期間，乘坐人數會增加，搭乘率接近客滿，有些民眾沒買到火車票，就會來搭乘到台北，車程約三個多小時，座位也比火車舒適。

帶動120萬來花觀光人次 惜停留時間變短

縣府觀光處指出，配合蘇花改通車，成功帶動花蓮春節假期約一百二十萬觀光人次，其中最熱門的是東大門夜市及花蓮太平洋燈會，都達到三十萬人次以上，新興景點台開新天堂樂園，台泥ＤＡＫＡ園區也都傳出爆滿人潮。副處長張志翔說，花蓮好山好水，空氣品質全台第一，春節期間花蓮縣旅宿業平均住房率達九成。

民宿業者指出，春節期間平均住房率約八成左右，初二、初三達到九成，初四後剩不到五成，接著週末及最後二天秋冬旅遊補助，住房率增加到七至八成；蘇花改今年初通車，北花間行車時間縮短，增加民眾開車出遊意願，他也觀察到許多遊客在花蓮住宿一、二晚後，繼續往南到台東旅遊，交通方便後，旅客停留在花蓮的時間變短。

臺鐵花蓮站春節期間合計上下車人次達到25萬人次，運量最尖峰出現在初四，上下車達到3萬8000人。（記者王錦義攝）

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