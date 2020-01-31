122中國漁工禁來台 宜縣府︰不影響作業

宜蘭有122名中國籍漁工返鄉過年，受台灣境管限制，這些漁工年後無法返台上工。（記者張議晨攝）

2020-01-31 05:30:00

〔記者張議晨／宜蘭報導〕受武漢肺炎疫情影響，中央流行疫情指揮中心制定中國人士來台限制，原先在台工作的中國籍漁工，春節前返中過年，假期結束後受到入境管制，目前暫緩回台工作，宜蘭有一百廿二名中籍漁工受影響。縣府說，中國籍漁工佔少數，並不會影響漁船作業。

宜蘭縣目前中國籍漁工數有二○九人，部分漁工過年前返鄉，原先預計年後返回台灣工作，但受到境管限制，這批中國籍漁工暫緩來台。

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人力缺口不大 已請漁業署協助專案補足

縣府表示，中國籍漁工佔全縣外籍漁工比例不高，人力缺口不大，對漁船作業不至於造成影響，為了避免船主找不到人，已請漁業署協助，建議以專案方式，儘速補足人力缺口。

中國武漢肺炎疫情蔓延，宜蘭縣昨上班首日即召開防疫會議。

昨參與會議人員全程口罩「戴好戴滿」，縣長林姿妙強調宜蘭口罩供應無虞，中央也鋪貨至各超商，請民眾不要恐慌。

武漢返台民眾9人 居家隔離已全數聯絡上

肺炎爆發迄今，宜蘭累計通案疑似案例有十九例，截至目前排除十七例，另有兩例待檢驗。傳出失聯的武漢返台民眾，九人已全數取得聯絡，在家中居家隔離。

昨天開工日，縣府取消新春團拜，在會議室針對武漢肺炎疫情召開工作會議，出席局處首長全數戴上口罩。

至於是否比照台北市政府，要求相關單位人員戴口罩上班，衛生局長徐迺維強調，戴不戴口罩中央都有明確律定，昨會議位於密閉空間、人多，才會要局處首長戴上口罩，但如果在半開放空間，則不需要配戴口罩，也呼籲民眾不要恐慌。

針對第一線防災救護人員，消防局也已採購三百套防護衣、面罩，可供縣內救護人員一個月使用，若救護車接送發燒個案，會全面消毒後再返隊。宜蘭利澤簡焚化廠近期已完成全區消毒。

環保局強調，宜蘭縣消毒藥劑足夠，若出現確診個案，會請各鄉鎮清潔隊展開全區消毒。

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