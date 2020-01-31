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龍崎空山祭 延長至2月9日

龍崎光節空山祭在《流光橋》前發放的「光蟲小提燈」，小巧可愛。 （文化局提供）

龍崎光節空山祭在《流光橋》前發放的「光蟲小提燈」，小巧可愛。 （文化局提供）

2020-01-31 05:30:00

〔記者萬于甄／龍崎報導〕台南龍崎光節空山祭由市府文化局首次舉辦，從去年開展後，佳評如潮，不僅成為臉書及IG最新打卡熱點，在農曆春節期間，觀光人潮也擠爆龍崎小鎮，活動參觀遊客更突破十萬人次；原訂本週日即將閉展，但因遊客反應熱烈，文化局宣布加碼延展至二月九日。

龍崎地處偏鄉且屬台南人口最少的行政區，市府近年來為振興地方，打造南關線新亮點，舉辦不少活動帶動觀光，文化局去年則以「空山其實不空」的核心理念，邀請藝術家進駐龍崎虎形山，規劃一系列龍崎光節空山祭，成功打響名號。

文化局表示，龍崎光節空山祭在過年期間湧入大批人潮，尤其大年初三天氣放晴，一天就吸引一萬兩千人次到訪，創下紀錄，開展迄今一個多月來，觀展遊客更超過十萬人次，達到預期目標。

流光橋前 發放光蟲小提燈

為了迎接元宵佳節，文化局宣布空山祭加碼延展，同時也推薦兩個互動體驗活動，其中，在《流光橋》前發放的「光蟲小提燈」，相當應景，光蟲為《空空的山》故事主角化身，竹編燈籠上點綴由藝術家親手製作的螢光光蟲及花朵，小巧精緻可愛。

文化局表示，因提燈數量有限，人潮眾多時以家庭為單位發放，且觀展後需將提燈歸還，讓光蟲陪伴其他遊客述說空山故事、探訪奇幻秘境。另一體驗活動為「竹夢」，遊客觀展後可在第二服務台領取螢光竹片，寫下感想或祈願，掛在陡長木棧道階梯，與大家共同築夢。

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