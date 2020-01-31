不用囤口罩 黃偉哲：供應沒問題

台南市長黃偉哲昨至白河視察口罩工廠，對於業者配合防疫趕工致贈加菜金慰勞。（記者王涵平攝）

2020-01-31 05:30:00

〔記者劉婉君、王涵平／台南報導〕受到武漢肺炎疫情全球升溫影響，台北、台中、高雄等市政府均取消新春團拜，南市則照常辦理，市長黃偉哲除提醒市府同仁做好自我防護，要求第一線臨櫃服務人員配戴口罩，也強調南市有五家口罩工廠，可日產八十五萬片，口罩供應沒有問題，請民眾放心，不用搶、也不用囤積。

南市5家口罩工廠 可日產85萬片

新春開工第一天，市府昨天先後在民治、永華市政中心舉行新春團拜，除了在大門口準備乾洗手液，供員工及洽公民眾使用外，團拜現場也備有口罩。黃偉哲表示，團拜和防疫看起來沒有那麼直接相關，只要與人接觸時，拱手不握手，防疫就不會有缺口，所以公務機關要以身作則，做好自我防護，但是也不要過度緊張，市府、公所、警消、戶政等第一線臨櫃服務的人員，要求配戴口罩，單位主管若發現第一線同仁身體不適，應妥善調整業務。

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業者配合趕工 黃偉哲致贈加菜金

團拜結束後，黃偉哲前往白河區視察口罩工廠恆大公司，對於業者配合防疫趕工製造表示感謝，同時致贈加菜金二萬元感謝生產線人員辛勞，他表示，依目前產量已足夠因應疫情需要，呼籲民眾不要為了想要而買，呼籲市民不必搶購、恐慌。

黃偉哲指出，南市有五家口罩工廠，若產能全開，一天可生產八十五萬片，除優先供應給醫療院所、環保及警察相關人員，也會讓民眾可以在各大通路買到醫療級口罩，消保官並會加強查察各大藥局、賣場，以避免有囤積、哄抬價格的情形，呼籲市民不必搶購、恐慌。

另外，高中以下學校將於二月十一日開學，教育局長鄭新輝昨天也召開防疫應變工作小組會議，要求各校掌握教職員工和學生的寒假旅遊史、接觸史，造冊列管追蹤。教育局並將在開學前，協助各校增補防疫所需的物資，包括耳（額）溫槍、酒精（乾洗手液）與備用口罩等，同時責成各校成立防疫小組，務必在開學前完成校園環境清潔及消毒工作，開學後，各校應依其規模及動線，於校園出入口分組、分點設置體溫量測站，落實生病不上班、不上學。

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