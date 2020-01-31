台東元宵遶境照辦 防疫大考驗

台東市今年照常舉行元宵聯合遶境活動，圖為去年大型神偶上街保境安民。 （資料照，記者黃明堂攝）

2020-01-31 05:30:00

〔記者黃明堂／台東報導〕武漢肺炎防疫期間，台東市長張國洲表示將照常舉辦元宵活動，衛生局建議在機場車站對入境遊客量體溫。

戴口罩、量體溫 衛生局提建議

台東縣政府昨天取消新春團拜，召開跨單位防疫會議，由縣長饒慶鈴親自主持，指示衛生局等單位盤點本縣醫療資源及確認醫療整備量能，和防疫物資無虞，並要求縣府各單位依其權責落實做好相關防疫準備。

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元宵聯合遶境是台東市數十年的傳統民俗，也是年度最盛大廟會活動，今年有天后宮及豐安宮各自揪廟聯合遶境二天及一天，各有四十五及四十六家廟宇報名，加上炸寒單，原本預期場面將十分熱鬧。

市長指人員多 執行技術有困難

台東市長張國洲說，目前不可能取消元宵節活動，但這種大型集會聚集龐大人潮，進出人員繁雜，在技術上也難以執行量測體溫及全面戴口罩，如何投入投疫，需要各單位集思廣義。

警察局長邱文亮說，元宵遶境會有大量遊客湧入，雖然是在空氣流通的公開場合，但人跟人之間是近距離接觸的，傳染機會高，應該要有防疫作為。

衛生局則說，在無風的狀況下打個噴嚏，病毒可飛六公尺，有風可達十多公尺，遶境人潮中如有人感染，在趴趴走的情況下，一人疑似或確診恐造成上千人隔離，建議在車站及機場設點，以高效率的額溫槍對遊客量測體溫，而且應要求參加遶境的民眾都應戴上口罩。

饒慶鈴表示如何實施再研商

縣長饒慶鈴說，遶境大型集會如果照原訂計畫舉行，縣府與市公所會密切配合防疫，如何實施，將進一步研商。

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