《公開遴選 僅撐年餘》北市社會局長陳雪慧 請辭獲准

二○一八年底經公開遴選出的台北市社會局長陳雪慧，昨天傳出請辭獲准，據陳身邊友人透露，一年多來總有許多超過專業的事，讓陳局長感到疲累。（資料照，記者沈佩瑤攝）

2020-01-31 05:30:00

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市社會局長陳雪慧昨傳出請辭獲准，記者數度致電但陳未接，台北市政府副發言人戴于文則證實此事，並指二月一日起，將由副市長蔡炳坤兼代職務，新任局長人選目前已經展開徵詢作業。

副市長蔡炳坤兼代社會局長

未經公開遴選的新任勞動局長陳信瑜，昨上任前一天即遭民間社團到市府抗議，而二○一八年底經公開遴選出的社會局長陳雪慧，卻在市長柯文哲第二任期接掌社會局不過一年多就請辭走人。據了解，柯首任市長任內拔擢他的學生、醫師許立民當社會局長，當時曾遭部分遴選委員公開表達不滿，認為柯不尊重遴選委員決議，且許是醫療背景，與社會局長期互動的各個社會團體較為陌生，導致許推動政策出現困難，許卸任後，柯第二任又公開遴選社會局長，最後由長期照顧弱勢族群的陳雪慧出線，但陳雪慧沒有醫療背景，與市府高層淵源不深，據陳身邊友人透露，一年多來陳局長雖有專業，但總有許多超過專業的事，讓她感到疲累，而過去一年工作太忙，辭職後她最想好好陪伴母親。

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友人︰太多專業外的事讓陳疲累

對此，戴于文說，陳局長在農曆年前便因健康因素遞出辭呈，但因當時市長人在歐洲參訪，如今已獲得市長批准，預計二月一日生效。

陳雪慧曾任基層社工員、前立法委員徐中雄辦公室主任，也擔任過行政院參議、新竹市政府社會處處長等職務，二○一四年出任國民黨台中市長候選人胡志強競選總部副執行長兼發言人，二○一八年接受民進黨徵召參選新竹市議員，從社會工作到政治經歷都橫跨藍綠，當時接下社會局長一職，曾被外界認為是柯內閣中溝通與身段較柔軟的首長，應能為柯降低取消敬老金產生的負面效應。

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