《北市》反「反同勞局長」 18團體抗議遴選不透明

台北市新任勞動局長陳信瑜的反同立場引發爭議，十八個性別團體及工會昨天至台北市政府前抗議，批評遴選程序未公開透明。（記者郭安家攝）

2020-01-31 05:30:00

〔記者郭安家、沈佩瑤、葛祐豪／綜合報導〕台北市勞動局長同時擔任台北市女性權益促進委員會委員、勞動局性別工作平等會、就業歧視評議委員會召集人、教育局性別平等教育委員會委員，台北市長柯文哲找反同的前高雄市議員陳信瑜接任勞動局長，引發十八個性別團體及工會反對，昨天連性平委員也與團體代表至台北市政府抗議，高喊「局長重新任命、遴選程序公開透明、要勞動專業、要性別平等！」

陳信瑜︰尊重多元聲音 蔡炳坤︰不影響工作

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對此，柯文哲昨僅說「經遴選」，負責遴選的副市長蔡炳坤則強調不影響工作。陳信瑜昨接受本報電訪時相當低調，表示蔡副市長已對外回應了，她僅能說：「剛開工，最重要的事情是全民防疫大作戰，柯市長倡導共融社會、尊重多元的聲音，政務官理當依法捍衛全體市民的勞動權益！」

醫師工會︰柯標榜的公開透明 蕩然無存

台北市醫師職業工會秘書長廖郁雯表示，柯文哲由遴選程序選出陳信瑜，可是市府官網完全沒有勞動局長遴選辦法、遴選委員組成等資訊，過程中也從來沒有工會組織、勞動專家學者參與商議，柯標榜的公開透明全民參與，這次蕩然無存，失信於民。

苗博雅︰柯放棄公開遴選理想

台北市議員苗博雅說，柯文哲本來就有權做政治任命，北市府說經由公開遴選，但如果連工會都不知道遴選訊息，這叫什麼公開遴選？ 二○一四年柯得意地說舉辦勞動局長自己選活動，有別於過去由市長一人在辦公室決定，有一萬九九五六人在網路上登記，如今柯放棄理想。

陳信瑜過去號召一人一信反對教育部性平教材，婚姻平權大平台總召呂欣潔提到，也有人說不要關注歷史要看未來，是否給陳一個機會學習修正？呂認為同志團體當然可溝通，但很遺憾不到一個月前，陳與幸福聯盟游信義同台分享反對性別平權的心情，陳仍堅持立場，還說再來一次不後悔做這樣決定表態，令人擔心未來勞權如浮雲，看得到吃不到。

勞局性平委員︰憂職場難實踐「性平法」

勞動局性平委員許家瑋指出，二○一六年台灣同志職場調查，六成同志認為職場沒有同志措施，六成同志在職場不敢出櫃，大部分同志在職場無法感受支持友善環境，如果陳信瑜接任，擔心目前成果無法繼續推動，無法實踐性平法保障反歧視條文。

婦女新知基金會秘書長周于萱也表示，北市性平正在倒退，婦女新知每年至少接獲三十件以上詢問懷孕歧視，未來將有非常多同志婚假、育嬰假、留職停薪產假，請問陳信瑜採什麼立場？如果局長反同，代表法律執行可能偏差，用技術拒絕同志受理申訴。

蔡炳坤則說，陳信瑜是多位競爭者當中遴選出來，本身出生於勞工家庭，過去在高雄市政府七年時間、擔任市議員十四年，一直持續關心勞工生活權益。蔡強調，時空已經變化，過去、現在不同，像是同志議題正式立法確定，她的身分也改變，政務官當然就是要來推動北市府的共融社會理念，這部分沒有問題。

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