建中、北一女等校 調查師生寒假旅遊史

2020-01-31 05:30:00

〔記者沈佩瑤／台北報導〕武漢肺炎疫情延燒，各級學校下週起陸續開學，紛紛祭出防疫措施。包括建中、北一女等學校昨皆發出電子調查表單，要求教職員、學生回報旅遊史、接觸史，有沒有出現發燒等症狀；至於先開學的實驗學校，則依照各校情況不同，制定入校配戴口罩、量體溫的規則。

二月十一日全國中小學開學，建國中學學務主任白萬應昨表示，考慮到離開學仍有一段時間，先透過家長會的協助，以電子表單方式，調查學生在寒假期間的活動情形，包括有沒有發燒等症狀。北一女校長陳智源也說，因部分學生仍在外縣市旅遊，調查還需要一點時間，週六會先消毒校園環境。

請繼續往下閱讀...

芳和實驗國中 入校需量體溫

芳和實驗國中下週一就開始上課，校長黃琬茹昨受訪坦言時間相當緊迫，今天起以電子表單及LINE群組了解學生的旅遊史等訊息，並通知學校的防疫措施，例如進校門要消毒、量體溫，只要超過卅七．五度就要提報，經學校護理師確認，就立即隔離；而來訪的賓客需全程配戴口罩，量體溫沒通過就拒絕入校。

和平實驗小學下週五開學，校長黃智順昨受訪說，目前所知，沒有師生在寒假期間前往中國，開學前會再度對師生進行書面調查，校園環境也會全面消毒完成。

幼兒園 比照腸病毒停課規範

至於幼兒園部分，台北市教育局主秘陳素慧昨表示，若班上有小朋友是到校後才因發燒請假，建議園方比照腸病毒規範，三天內同一班級有兩名及以上學生經確診，該班停課五天（含例假日）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法