（台中）市府查物流 口罩沒哄抬沒囤積

台中市長盧秀燕到后里訪視口罩物流公司供貨情形。（記者歐素美攝）

2020-01-31 05:30:00

〔記者許國楨、歐素美／台中報導〕武漢肺炎拉警報！台中市政府開工日總動員加強防疫工作，除火速組織跨局處聯合訪查小組，昨實地稽查大型通路業者及超商門市口罩供貨情形，經訪查未發現有業者哄抬價格；市長盧秀燕也到物流中心了解口罩供應情形，表示「台中疫情還算平靜，呼籲民眾不要恐慌及囤積口罩」。

市府為加強防疫成立防疫物資通路聯合訪查小組，昨由經濟發展局局長張峯源帶隊訪查大型通路及超商門市，瞭解一般醫用口罩銷售狀況。

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張峯源表示，台中可以買到口罩的通路共一千八百四十家，其中，四大便利商店佔四分之三，目前供貨情況良好，每家門市每日皆有配送可供銷售，只要民眾依限購數量購買，都可在超商買到需用口罩，目前經濟部供應口罩策略，第一波供貨通路以四大便利超商為主，每人每日限量三片，第二波為藥妝通路、第三波為大賣場，三大通路陸續鋪貨完成，即可滿足民眾購買需求。

食品藥物安全處副處長蔣淑玫建議民眾配戴一般醫用口罩即可，選購時應審視外包裝的醫療器材許可證字號與保存期限，以確保買到合格的醫療口罩；法制局主任消保官康馨壬則提醒民眾，若發現業者哄抬物價或囤貨居奇，可向市府申訴，以啟動查證機制，保護消費者權益。

市長盧秀燕昨也前往后里的蓓莉雅股份有限公司訪視，實地了解口罩上游鋪貨及供貨情況，並呼籲民眾不要恐慌，不要囤積口罩，否則量再多都不夠。

蓓莉雅公司總經理林明呈表示，該公司主要自中國進口醫療用口罩，供應全台醫療院所，其中台中約有五十家，平均每天出貨約五萬片，因武漢肺炎疫情，口罩需求量增加約百分之廿，目前庫存約兩百萬片。

藥局業者表示，因年前進貨都被一掃而空，開工第一天，物流尚未將貨品送到，致許多民眾買不到口罩，詢問電話不斷，部分業者無奈，只好在臉書粉絲網頁公告，希望民眾不要再問了，並強調不是沒有貨，是物流還來不及配送，這一兩天貨物應該就會配送到達。

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