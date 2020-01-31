為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

（台中）市府查物流 口罩沒哄抬沒囤積

台中市長盧秀燕到后里訪視口罩物流公司供貨情形。（記者歐素美攝）

台中市長盧秀燕到后里訪視口罩物流公司供貨情形。（記者歐素美攝）

2020-01-31 05:30:00

〔記者許國楨、歐素美／台中報導〕武漢肺炎拉警報！台中市政府開工日總動員加強防疫工作，除火速組織跨局處聯合訪查小組，昨實地稽查大型通路業者及超商門市口罩供貨情形，經訪查未發現有業者哄抬價格；市長盧秀燕也到物流中心了解口罩供應情形，表示「台中疫情還算平靜，呼籲民眾不要恐慌及囤積口罩」。

市府為加強防疫成立防疫物資通路聯合訪查小組，昨由經濟發展局局長張峯源帶隊訪查大型通路及超商門市，瞭解一般醫用口罩銷售狀況。

張峯源表示，台中可以買到口罩的通路共一千八百四十家，其中，四大便利商店佔四分之三，目前供貨情況良好，每家門市每日皆有配送可供銷售，只要民眾依限購數量購買，都可在超商買到需用口罩，目前經濟部供應口罩策略，第一波供貨通路以四大便利超商為主，每人每日限量三片，第二波為藥妝通路、第三波為大賣場，三大通路陸續鋪貨完成，即可滿足民眾購買需求。

食品藥物安全處副處長蔣淑玫建議民眾配戴一般醫用口罩即可，選購時應審視外包裝的醫療器材許可證字號與保存期限，以確保買到合格的醫療口罩；法制局主任消保官康馨壬則提醒民眾，若發現業者哄抬物價或囤貨居奇，可向市府申訴，以啟動查證機制，保護消費者權益。

市長盧秀燕昨也前往后里的蓓莉雅股份有限公司訪視，實地了解口罩上游鋪貨及供貨情況，並呼籲民眾不要恐慌，不要囤積口罩，否則量再多都不夠。

蓓莉雅公司總經理林明呈表示，該公司主要自中國進口醫療用口罩，供應全台醫療院所，其中台中約有五十家，平均每天出貨約五萬片，因武漢肺炎疫情，口罩需求量增加約百分之廿，目前庫存約兩百萬片。

藥局業者表示，因年前進貨都被一掃而空，開工第一天，物流尚未將貨品送到，致許多民眾買不到口罩，詢問電話不斷，部分業者無奈，只好在臉書粉絲網頁公告，希望民眾不要再問了，並強調不是沒有貨，是物流還來不及配送，這一兩天貨物應該就會配送到達。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門
2020-01-30 17:29

武漢肺炎》新增1例本土病例！被武漢返台老公傳染

2020-01-30 07:55

彰化奇觀！4個月接連發生「三亂」

2020-01-30 12:43

武漢肺炎》與確診病例同班機男子鬧失蹤 彰縣衛生局開罰10萬

2020-01-30 12:18

武漢肺炎》「山子頂出現疫情」 民眾胡亂po文遭法辦

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播