（台中）電影院業績掉一半 超市生意好

電影院在民眾進場前量額溫，確定沒有發燒。（記者蔡淑媛攝）

2020-01-31 05:30:00

〔記者蔡淑媛／台中報導〕防制武漢肺炎，市長盧秀燕昨天前往凱擘影城視察，肯定影廳確實防疫，進電影院量額溫、戴口罩，也建議民眾進入密閉場所應戴口罩，對於受疫情波及的百貨公司、電影院，尤其電影院業績掉一半，不過有超市逆勢成長，民眾減少外食，買菜回家自己煮，業績上漲一、二成。

台灣燈會在即，盧秀燕表示，防疫期間戶外場所活動照辦，像燈會攤商、志工等相關工作人員，會嚴格要求戴口罩及落實個人健康管理，但室內活動會嚴格把關。另外針對密閉空間場所如全市十五家電影院業者嚴格落實一線防疫作為，要求工作人員戴口罩，現場提供酒精消毒液供民眾使用，並加強影廳座位、廁所及地板消毒。

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受武漢肺炎疫情波及，各家百貨春節業績略受影響，但餐廳生意都大好，廣三SOGO強調全館都消毒數次，全館員工上下班也會量體溫監控，同時準備額溫槍給需要的顧客，確保健康管理，中友公關陳彥雯表示，目前正值換季出清，全館服務人員幾乎全都戴上口罩，場內每天三次以上酒精消毒清潔，電梯口、餐飲區都設乾洗手，服務台也準備口罩供異狀顧客使用，新光三越表示，春節來客數不影響，防疫配合政府措施。

凱擘影城區經理廖英伊表示，受疫情影響，雖然春節業績掉一半，落實防疫措施不減，進影廳一定量額溫並提醒乾洗手消毒，沒有口罩也會給予戴上，額溫超過卅七．五度會協助退票不進廳，並加強影廳座位、廁所及地板消毒。

楓康超市則因為民眾擔心疫情，不去人多的場所，改為買菜回家自己煮，或在家休閒，業績增一、二成，生鮮、熟食及零食業績上升，家樂福業績持平，只是口罩也缺貨，最快要下週才能陸續補貨。

至於餐廳部分，潮港城執行長吳俊彥表示，春節影響不到一成，至於春酒訂位則有些工業區廠商的台籍幹部未回國，要求延期；阿秋餐廳則表示開工日後影響較明顯；永豐棧說，春節期間仍滿房滿桌，春酒多是國內廠商，仍照常舉行。

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