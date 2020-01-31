（台中）校園防疫量體溫 教職員戴口罩

加強防疫，大里一家文教補習班要求小朋友都要戴上口罩。（記者蘇金鳳攝）

2020-01-31 05:30:00

〔記者黃鐘山、蘇金鳳、唐在馨、歐素美／台中報導〕因應武漢肺炎疫情，教育局昨函文市內各級學校、幼兒園及補習班啟動相關防疫工作，教職員及訪客入校務必戴口罩，師生也須量體溫，校園開放時間鼓勵到校運動的民眾戴口罩。市長盧秀燕則說，面對新型態的病毒，不必過分恐慌，也絕不鬆懈。

學校、幼兒園、補習班 立即設警示牌

教育局表示，卅日要求各級學校、幼兒園及補習班立即設置警示牌，提醒防疫戴口罩、勤洗手及拱手不握手，家長、廠商、志工與訪客等進出校園，務必要求戴口罩，開學前備妥足量口罩、肥皂、額溫槍、消毒用品等相關防疫物資，即日起每週末進行校園消毒工作。

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教育局指出，已通知各校應進行全面清查，開學後針對來自疫區的國際師生或至疫區旅遊返國的教職員生予以造冊列管，建立健康監測機制，如有疑似症狀協助儘速就醫，隨時與醫院及衛生局保持聯繫，通報教育部校安系統。

教育局呼籲，家長應指導子女保持良好個人衛生習慣，勤洗手並注意咳嗽禮節，儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通之公共場所，如出現發燒、上呼吸道等症狀，應儘速就醫且在家休息至痊癒，以降低傳播風險。

有幼兒園早晚消毒 家長只能到門口

昨日是開春上工第一天，幼兒園也要上課，很多幼兒園、補習班不但要求小朋友進入校園戴口罩、量體溫、用酒精洗手，家長只能送到校門口，有的只要體溫達卅七度就請家長把孩子帶回家，早晚用酒精擦桌椅，還有空氣清淨機、精油及用尤加利茶樹精油拖地。

市長盧秀燕主持防疫會議時，除要求各局處積極防疫與提升所屬業管單位的應變作為，並表示，面對新型態的病毒，做好應有的防護，適度檢討活動與行程，快速調整與反應。

昨未出席行政院會疫情報告，盧秀燕表示，開工第一天民間很多事情詢問，市府各局處都必須開會才缺席，中央的院會都有網上的連線，要知道內容也都會有，強調「有必要的話，下禮拜就會派人去」。

中市教育局要求學校設置警示牌，提醒防疫量體溫、戴口罩、勤洗手。（記者黃鐘山翻攝）

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