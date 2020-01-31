雙北等12縣市 今明恐探6度以下

（記者王藝菘攝）

2020-01-31 05:30:00

〔記者蕭玗欣／台北報導〕首波寒流襲台，中央氣象局昨發布入冬以來最大規模的低溫特報，提醒廿縣市今、明兩天有機會出現十度以下低溫，其中雙北等十二縣市更亮起「非常寒冷」的橙色燈號，低溫恐怕直探六度以下；氣象局表示，二月二日前，全台要嚴防低溫，各地白天雖有陽光露臉，但在冷空氣與輻射冷卻效應加乘下，早晚溫差上看十度以上，民眾要留意保暖。

氣象局昨日觀測，除了大武跟恆春兩個測站，昨全台其他十七個平地測站都創下入冬以來最低溫紀錄，其中板橋測站測得八度，是入冬以來全台最低溫，預估今天氣溫還會持續創新低。

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氣象局預估，這波寒流將影響到下月二日清晨，明天清晨以前各地都要嚴防低溫，氣象局已對北北基等廿個縣市發布低溫燈號，提醒今天上午前將有十度以下低溫出現，其中嘉義以北、花蓮等十二個縣市為非常寒冷的橙色燈號，恐有六度以下低溫。

預報員陳伊秀解釋，這波寒流屬於乾冷性質，清晨夜裡溫度特別低，白天卻有陽光露臉，容易出現輻射冷卻效應，提醒民眾不要因為有太陽就掉以輕心，仍要適時添加保暖衣物。

氣象局預估，今明兩天北台灣、宜花地區白天高溫約十六到十八度，中南部、台東為廿一到廿三度；以嘉義以北地區來看，清晨夜裡低溫下探六度，白天高溫約十八度，溫差達十二度。

下月二日、三日寒流減弱，各地氣溫回升，但下週一台灣附近水氣略增，下週二、三又有一波東北季風報到，迎風面的北部、東半部將有局部短暫雨發生，而在水氣及低溫配合下，下週二玉山及合歡山將有機會降雪。

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