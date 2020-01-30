多囊性卵巢症候群 30歲女一年胖15公斤

▲六味地黃丸和知柏地黃丸等中藥常用來調節患者的月經週期。（照片提供／高銘偵）

2020-01-30 05:30:00

文／高銘偵

30歲的張小姐體型略胖，因為一年內體重增加15公斤，就診新陳代謝科，醫師發現她過去一年來月經只來2次，所以轉介到婦產科檢查。

她被診斷為多囊性卵巢症候群，但因為她不想一直服用西藥催經，由婦產科醫師轉介到中醫門診來看診。

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荷爾蒙分泌紊亂 恐不孕

多囊性卵巢症候群並不罕見，大約會發生在5%-10%的女性，以20-40歲女性較常見，不過這個疾病因為無法每個月正常排卵，容易導致不孕，年輕女性應提高警覺。

這是一種荷爾蒙分泌紊亂造成的疾病，因為過多的雄激素，卵巢裡小卵泡的無法發育成熟來排卵，從超音波檢查可看到小卵泡以數十個囊泡的型態存在卵巢內。

月經逾4個月沒來 要注意

多囊性卵巢症候群的病人常2-3個月才來一次月經，嚴重者半年，甚至一年沒有月經，統計顯示，約有25%-50%的病人有不孕症。此外，還伴隨一些表面上看起來不相關的症狀，例如肥胖、小鬍鬚、手腳多毛、青春痘等，甚至於月經越沒來，體重越快速飆升；而體重過重也會影響排卵，造成惡性循環。有些婦產科醫師會建議此類人降低10%體重可幫助排卵。

由於多囊性卵巢症候群無法開刀治療，西醫常使用催經藥、排卵藥及降血糖藥治療；中醫認為，造成閉經原因，主要是因肝腎功能失調，痰濕瘀血阻滯所致。治療以六味地黃丸、左歸丸、知柏地黃丸補腎為主；澤蘭、丹參、莪朮活血化瘀，二陳湯、溫膽湯、蒼附導痰湯化痰為輔，有睡眠障礙者也會開立中藥安神助眠。

增加罹患子宮內膜癌風險

如果女性還沒到更年期，但長期沒有規則的月經，甚至超過4個月以上沒有月經，就需要警覺是否罹患多囊性卵巢症候群，應儘快就醫診斷治療，以免造成不孕及增加罹患子宮內膜癌的風險。

此外，多囊性卵巢症候群患者也有較高的機率罹患糖尿病和心血管疾病，因此對於此類患者，使用中藥調節月經週期，促進排卵為首要目的。

建議病人經常運動、睡眠充足、做好飲食控制、降低體重是根本解決的辦法。

（作者為台北林口長庚醫院中醫婦科主任）

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