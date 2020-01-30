鼠年趨吉避凶 防鼠作戰保健康

▲黃景泰醫師提醒，感染漢他病毒可能致命。（記者周敏鴻攝）

2020-01-30 05:30:00

記者周敏鴻／桃園報導

2020鼠年到，民眾不可不知與鼠類相關的疾病知識！

林口長庚紀念醫院內科部副主任黃景泰說，經由鼠類直接或間接傳播致病微生物的疾病，常見的有漢他病毒出血熱或肺症候群、鉤端螺旋體病、地方性斑疹傷寒等，民眾要避免接觸老鼠，或接觸後要確實清潔，才能避免染病。

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去年有漢他病毒出血熱病例

衛生福利部統計，如未經治療致死率最高可達6成的「鼠疫」，國內自從1953年後，已經沒有出現任何病例。但經由鼠類直接或間接傳播致病微生物的疾病，2019年仍有漢他病毒出血熱或肺症候群2例、鉤端螺旋體病110例、地方性斑疹傷寒29例、恙蟲病429例。

黃景泰說，漢他病毒症候群是由漢他病毒所引起的疾病，屬人畜共通傳染性疾病，人類可能因為被老鼠咬或接觸到老鼠尿液、糞便或唾液而被感染，感染後，可能導致急性腎衰竭或呼吸衰竭等，可能致命。

鉤端螺旋體病是由鉤端螺旋體感染產生的病症，黃景泰說，民眾食入或接觸受感染的老鼠等動物尿液或污染過的水、土壤、食物就可能感染，生活中因工作、游泳或戲水，有很多機會染病。患者若輕微，症狀會與感冒類似，嚴重會有腎衰竭或出血現象，及時發現，及時給予患者妥適治療，多能治癒，國內已有快篩檢驗試劑上市，可作為篩檢輔助診斷工具。

老鼠也是恙蟲的主要宿主

地方性斑疹傷寒是由立克次體所引起的疾病，黃景泰說，印度鼠蚤、貓蚤寄生在老鼠身上，吸血時排出含立克次體的糞便污染了老鼠身上的傷口，再進一步感染人類，可能引發頭痛、發燒、出疹等現象，多數患者可自行康復。

老鼠也是帶有立克次體恙蟲的主要宿主，人類若接觸老鼠而被恙蟲叮咬，就可能染上恙蟲病，被叮咬處會形成焦痂，伴隨發燒、淋巴腺發炎等症狀，還好及時並適當給予抗生素等治療，致死率就能降到5%以下。

桃園市政府衛生局疾病管制科長葉潔瑩提醒，室內環境做好「斷絕食物來源」確實清除、密封、加蓋與「防止老鼠進入」清掃環境與填補缺口，室外部分要注意「避免鼠類築巢」清理乾草、木柴堆、廢棄物與「斷絕食物來源」移除垃圾、飼料、水等，就能落實居家防鼠的工作，有效防治經由鼠類直接或間接傳播致病微生物的疾病。

▲黃景泰醫師指出，發疹現象是地方性斑疹傷寒症狀之一。（記者周敏鴻攝）

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