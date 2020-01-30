高雄高風險場域 強制戴口罩、量體溫

高市防疫已一級開設，昨宣布第一線櫃檯人員強制戴口罩、量體溫。（記者黃良傑攝）

2020-01-30 05:30:00

〔記者黃良傑、陳文嬋／高雄報導〕武漢肺炎疫情延燒，高雄市政府日前已宣布防疫一級開設，昨天召開應變會議，決議公司行號第一線服務櫃檯人員及高風險場域，必須強制戴口罩、量體溫，包括警衛也需戴口罩，罰則和施行日期、行業、場域近日公告，高雄市目前共有六十七人需居家隔離。另外，市府運動發展局指出，今年高雄馬拉松邁入第十一屆，因應武漢肺炎疫情升溫，市長韓國瑜昨裁示停辦，今會公告退費辦法。

櫃檯人員、警衛等均需配合

衛生局長林立人表示，強制戴口罩和量體溫的地方，是屬於高風險場域，例如比較大型的密閉空間，對於中風險場域會給予強制量體溫，建議戴口罩的方式，中、高風險場域，市府會再公告，至於公部門的洽公防疫措施，包括辦公場所將採取必須量測體溫，第一線服務櫃檯人員必須戴口罩，另外各級學校也都有相關規範，以確保阻絕或降低社區感染風險。

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坊間傳搶口罩、缺貨情形

高雄昨傳出坊間搶購口罩，甚至缺貨情形，市長韓國瑜表示，目前掌握八家廠商生產，市府聯絡上一家，一天就能生產四萬片口罩，生產線全開一天可生產十萬片，春節期間感覺供貨不足，是因「運輸系統」沒有搭配上。

韓國瑜保證每位市民都有足夠口罩

韓國瑜昨天上午十點原本要到左營區新莊天后宮發放紅包，但因為武漢肺炎疫情嚴峻，臨時改為上香祈福，請媽祖婆保佑民眾平平安安、風調雨順，他也提醒民眾，因第一例本土感染病例已發生，民眾出入電影院、餐廳、車站、百貨公司等公共場所，務必戴口罩，一旦口罩出現不足，市府會緊急採購，一定要保證每個市民都有足夠的口罩，市民無需恐慌。

囤貨、漲價 消保官將嚴查嚴辦

此外，韓國瑜也強調已交代消保官，針對坊間口罩「價格有無不合理」、「有沒有人在囤積」嚴查嚴辦，請所有市民安心需要再買，不需搶購更不可囤積。並且要求相關所有的口罩供應需足夠，還有公共場合包括餐飲、車站、電影院、火車站、百貨公司，最起碼要求民眾須戴口罩，市府一線工作人員都要戴口罩。

市府將泡製漂白水發給民眾

市府也決定自行泡製漂白水，發送市區各公寓大廈管委會，並宣導擦拭，稀釋百倍的漂白水、500ppm的濃度，一天擦拭一次降低感染源，同時也備好大型收治場所，因應未來一旦有社區感染，應變臨時需求。至於染病的台商趴趴走還搭捷運，市府強調，這名台商在捷運的接觸史，疾管單位已掌握，但為避免民眾恐慌，暫不公布捷運車廂內接觸過的民眾、人數，將視衛福部指示，才會評估是否公布。

長庚今恢復門診 實施門禁等8措施

高雄長庚醫院今門診恢復正常看診，因應疫情，全院實施門禁管制等八項措施，請民眾配合。長庚表示，請民眾減少到醫院探病，鼓勵以電話關懷，進醫院務必戴口罩（無口罩不得進醫院）及量體溫；兒童大樓和復健大樓地下停車場已暫停開放。

市長韓國瑜（中持麥克風者）召開一級開設防疫應變會議。（市府提供）

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