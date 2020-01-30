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台南鹿耳門天后宮跋四季籤 抽出中平籤

台南鹿耳門天后宮於大年初五，由春、夏、秋、冬四籤跋杯司禮官進行「跋四季籤」。（記者王姝琇攝）

台南鹿耳門天后宮於大年初五，由春、夏、秋、冬四籤跋杯司禮官進行「跋四季籤」。（記者王姝琇攝）

2020-01-30 05:30:00

〔記者王姝琇／台南報導〕台南鹿耳門天后宮昨日舉辦「跋四季籤」，預測今年四季時序的運轉時勢，以做為行事之參考，整體結果呈現「中平籤」，解釋為春有困就面對，夏定心等待來季，秋中秋為好時機，冬得保守坐穩。廟方表示，各地所跋籤詩不盡相同，信或不信自在人心，雖為庶民行事之參考，亦可為當政者斟酌。

廟方：信不信自在人心 可當參酌

鹿耳門天后宮自一九九三年起，每年農曆大年初五舉辦「跋四季籤」，也稱「公籤」，廟方大多邀請商界人士任跋杯司禮官，而非政府官員，盼台灣各行各業都能獲得庇佑。今年由台南市警三分局副分局長張志能、南智捷汽車總經理馬忠榮、遠東百貨台南店經理許俊明，以及奇益企業董事長邱建興四人擔任。

循古禮依序抽出春夏秋冬四季籤詩

昨日上午十點整，循古禮進行儀式、開籤筒，再依春、夏、秋、冬四季四籤分別跋籤，春籤起手就見三聖筊，夏籤至第廿籤始定，秋、冬籤也依序順利定籤，現場擠滿關心跋籤結果的人潮，定籤完畢就有熱情民眾就地解籤或取回做為行事參考。

去年中下籤 今年趨平穩仍應謹慎行事

從歷年鹿耳門天后宮的公籤來看，幾乎每次都會應驗；廟方表示，去年抽出的四季籤整體運勢為「中下」，特別提醒民眾時勢千變萬化、小心為宜；歷經一整年變化與動盪後，相較今年抽出的四季籤則趨於平穩，但仍要謹慎行事，春有困就面對，夏定心等待來季，秋中秋為好時機，冬得保守坐穩！求得籤詩則依序為第五六、四九、四、二九籤，供民眾參考。

台南鹿耳門天后宮跋出的四季籤屬於中平籤。（記者王姝琇攝）

台南鹿耳門天后宮跋出的四季籤屬於中平籤。（記者王姝琇攝）

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