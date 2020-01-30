竹縣拚路平 今年再砸1.7億

2020-01-30 05:30:00

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府去年投入一．七億元推動路平專案，在全縣五十八個路段完成四十一．三公里，今年將再自籌一．七億元持續提升全縣道路品質，營造優質用路環境。

縣府工務處長林鶴斯說，為減少對交通的衝擊，針對交通流量大、易壅塞路段如竹北興隆路三段、一二二號縣道竹東段及一二○號縣道竹北段等，採取夜間或假日施工，以避開上、下班車潮，工程品質由政風處共同監督，落實三級品管制度。

請繼續往下閱讀...

針對路基不良路段，以拌合水泥強化基底，避免路基軟弱而沉陷破壞，延長道路使用年限。道路若屬重車往來密集路段，則以瀝青混凝土採「粗粒料級配」，減少路面車轍變形的產生；人孔下地後重新測量調整適當的高度，恢復道路路面應有的縱橫坡度，並於鋪面銜接處加強噴灑黏油，避免日後產生縱向裂縫、滲水、坑洞、路面破壞等，加強鋪面黏結，提高鋪面承載力以延長路面壽命。

完工後，縣府並委由TAF財團法人全國認證基金會所認證的合格實驗室，針對完工道路，進行平坦度、厚度、壓實度檢驗。

新竹縣長楊文科說，去年執行的路平專案工程已陸續完工，改善長期不平整的路面，加強用路人的行車安全保障。今年將對全縣十三鄉鎮市不平整道路、使用年限將近道路及人孔蓋銜接處凹凸不平的地方持續改善。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法