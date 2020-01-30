視察物流中心 侯友宜︰口罩供貨趨穩

新北市長侯友宜（中）昨天視察口罩供貨情形。（記者周湘芸攝）

2020-01-30 05:30:00

〔記者周湘芸／新北報導〕武漢肺炎持續蔓延，新北市長侯友宜昨天至萊爾富樹林物流中心視察，確保年後如期配送口罩至各區域，提供民眾防疫之用。侯友宜表示，目前口罩供貨穩定性已經趨於正常，也沒有出現價格上漲情形，呼籲民眾不必過度恐慌。

侯︰價格無上漲 民眾不必恐慌

侯友宜昨天於蘆洲湧蓮寺及新北環狀線大坪林站發送新春福袋，致詞時更不忘宣導武漢肺炎防疫工作，呼籲民眾做好自我健康管理，並以「拱手代替握手」，多管齊下加強抗疫。侯也說，環狀線沿線未來有十站要做土地開發，預計帶動周邊五二五億元投資商機、六千五百多個就業機會，並將公益空間回饋給托育、托老。

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侯友宜昨下午視察物流中心指出，萊爾富物流中心員工春節期間將口罩配送至全台一千四百個門市，以往都是兩、三天進貨十萬個口罩，現在一天就進貨六千盒、近三萬個，供貨穩定性已經趨於正常，且目前口罩價格沒有出現上漲情形，民眾不用擔心買不到，其他包括乾洗手、消毒液也沒有缺貨疑慮。

市府第一線員工全面戴口罩

被問到今天全面開工，市府是否祭出應變措施？侯友宜說，已責令第一線與民眾接觸的員工一定要戴起口罩，今年團拜、人群聚集的活動都會減少，市府也備有耳溫槍隨時篩檢。

談到學校開學前的防疫工作，侯友宜也說，已要求公托親子館前兩天全面進行消毒，學童群聚力量可觀，會以更高標準檢視，自我健康管理觀念也要落實到第一線。

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