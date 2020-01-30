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清水岩寺「中下」國運籤 官員行善能補運

清水岩寺抽出國運籤。（記者陳冠備攝）

清水岩寺抽出國運籤。（記者陳冠備攝）

2020-01-30 05:30:00

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣社頭鄉清水岩寺建廟二八○年，每年大年初五早上十點舉行抽國運籤儀式，今年抽出籤運中下籤，籤解「月出光輝本清吉、浮雲總是蔽蔭色、戶內用心再作福、當官分理便有益」。廟方解籤，該籤表示，今年國運犯官事，運途不順，政府官員政策要明理才有利，建議要用心多做善事，自然有益國運。

抽出癸亥籤 未能連三年上上籤

大年初五開市日，社頭鄉清水岩寺依循往例為國家未來整年運勢抽「國運籤」、「工商籤」、「農牧籤」三種籤運，其中最令人矚目的國運籤，已經連續兩年抽到上上籤，今年繼續由清水岩寺管理委員會主委蕭秀梅代表抽國運籤，首擲就獲聖杯，抽出癸亥籤「楊六郎斬子」，是為中下籤，未能連續三年上上籤。

解籤老師蕭惠仁表示，今年國運籤「月出光輝本清吉、浮雲總是蔽蔭色、戶內用心再作福、當官分理便有益」，意旨明月失色，犯官事，因此國運不順，凡事推拖、建議政府官員政策要明理才有利，大家要用心，多做善事，自然有益國運。

由於武漢肺炎爆發，行政院下令口罩禁出口，要不要送口罩給中國，一度引起民眾間對立，該國運籤一經解詩，一旁信眾紛紛直呼「還真準」。

工商籤多勞無功 農牧籤少收成

工商籤為「病中若得苦心勞，到底完全總未遭，去後不需回頭問，心中事務盡消磨」，蕭惠仁表示籤運不太好，意旨今年工商凡事不順，多勞無功，這與國際整個大環境有關，所以命不逢時，事業難成，宜守成等待好時機。另外農牧籤籤詩「一年做事急如飛，君爾寬心莫遲疑，貴人還在千里外，音信月中漸漸知」也屬中下籤，意旨今年農畜牧產品少收成，農民沒賺到錢，建議要果斷，從容應對。

清水岩寺管理委員會主委蕭秀梅（右二）參香祈福。（記者陳冠備攝）

清水岩寺管理委員會主委蕭秀梅（右二）參香祈福。（記者陳冠備攝）

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