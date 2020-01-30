台灣燈會防疫 口罩、乾洗手上陣

交通部長林佳龍（左一）昨在觀光局長副局長等人陪同下，前往台灣燈會后里森林園區，了解園區防疫與交通疏運。（記者陳建志翻攝）

2020-01-30 05:30:00

〔記者陳建志／台中報導〕台灣燈會主燈區的后里森林園區將在二月八日開展，交通部長林佳龍昨天前往園區，視察台灣燈會主展場的整備情形，除希望中央燈區工程順利完成，也要求觀光局做好武漢肺炎的防疫準備，並提醒燈會將出現人潮瞬間湧入、湧出的狀況，務必做好公共衛生與交通接駁疏運。

林佳龍指示做好公衛與接駁

台灣燈會將在二月八日至廿三日開展，主燈區落腳於台中市后里森林園區，交通部長林佳龍昨天下午在觀光局長周永暉、副局長周廷彰等人陪同下，前往中央燈區視察籌備狀況，除聽取簡報並慰問春節期間仍辛苦加班的施工人員。

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林佳龍前往主燈「森生守護—光之樹」、副燈「爵士好鼠喜迎親」，在設計的林舜龍老師、藍永旗老師解說下，了解作品設計理念。觀光局表示，中央燈區工程順利，預計二月二日就可完工。

出入口、接駁站、救護站供取用

因近期武漢肺炎疫情有升高趨勢，交通部觀光局指出，除要求工作人員全程配戴口罩外，將會在燈會出入口、交通接駁站、救護站及服務台，準備乾洗手、口罩供民眾使用。

中央允全力協助中市交通疏運

林佳龍表示，燈會為開放的燈區，要求做好各種因應武漢肺炎的應變措施，並配合衛福部疾管署應變中心的指示，並提醒需確保園區的公共衛生品質，尤其現場觀看後發現，目前規劃的流動廁所恐有不足，要求觀光局轉請台中市政府，在開燈前妥善處理。

因本次台灣燈會的交通疏運、接駁多依循花博的模式，為瞭解疏運計畫，林佳龍特別從主燈區走花馬道前往后里火車站視察，台鐵表示，將引導賞燈民眾從西站出、東站入，進行人潮分流紓解后里火車站的壓力。此外因應燈會人潮將啟動第三月台，若旅客太多時將適時啟動備用車輛，隨時疏運旅客。

林佳龍表示，因后里森林園區並非開闊地，會有瞬間湧入與湧出的人潮，對地方的交通疏運挑戰大，期待市府可以做好交通接駁計畫，讓所有民眾都能方便賞燈，中央也會全力協助。

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