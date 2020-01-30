春節疏運 蘇花改車流增兩成 車速不減

（資料照）

2020-01-30 05:30:00

〔記者蕭玗欣／台北報導〕國內今年共有蘇花改、南迴改及台六十一線三條新闢公路加入春節疏運，公路總局觀察，蘇花改及南迴改在連假期間整體車流明顯較往年未拓寬時增約二成左右，但車速並未受到影響，在沒有大塞車時候，車速多能維持在五、六十公里，相對以往約三、四十公里有明顯改善。對東部交通來說，整體春節公路交通流量增加，旅行時間卻未因此延長。

公路總局檢視春節期間蘇花改、南迴改及台六十一線車況，發現蘇花改及南迴改拓寬後，車流量都較去年同期增加。其中蘇花改春節期間整體車流增加十四到廿一％，南下尖峰時段在大年初一達一萬七千七百多輛，比去年增近廿％，北上車流尖峰在大年初四北上達二萬零三百多輛。

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蘇澳到崇德節省28分鐘

公路總局統計，過去蘇澳到崇德行車時間逾兩個小時、約一百三十九分鐘，但今年大年初一南下行車時間控制在兩小時內、約一百一十一分鐘，節省了廿八分鐘，即便大年初四北上車多時候，也只要一百廿五分鐘。

不過，公路總局表示，蘇花改改善路段目前做到大清水，更南邊的崇德在北上路段仍因繞彎問題，在春節期間有壅塞情形發生，後續將納入蘇花安計畫改善。

另外，在台六十一線西濱快速公路方面，交通部將新竹香山以南路段做為國道一號及三號「新竹—台南」雙向的替代道路。公路總局分析，大年初四從台南到新竹路段除下午尖峰時段三點到六點行駛國道會比台六十一線省時外，其餘時段行駛台六十一線會較節省時間，顯示台六十一線已肩負起國道替代道路大任。

公路總局也比較去年及今年大年初四交通量，今年新竹香山以南路段全線通車後，交通量較去年增加約十五至廿％，表示民眾使用台六十一線做為國道替代道路南來北往已有增加。

在行車時間方面，台六十一線台南到新竹路段除在下午尖峰時段受國道實施高乘載管制影響，旅行時間約較國道增加約廿五分鐘外，其餘時段都比國道省時。

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