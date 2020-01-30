為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

春節疏運 蘇花改車流增兩成 車速不減

（資料照）

（資料照）

2020-01-30 05:30:00

〔記者蕭玗欣／台北報導〕國內今年共有蘇花改、南迴改及台六十一線三條新闢公路加入春節疏運，公路總局觀察，蘇花改及南迴改在連假期間整體車流明顯較往年未拓寬時增約二成左右，但車速並未受到影響，在沒有大塞車時候，車速多能維持在五、六十公里，相對以往約三、四十公里有明顯改善。對東部交通來說，整體春節公路交通流量增加，旅行時間卻未因此延長。

公路總局檢視春節期間蘇花改、南迴改及台六十一線車況，發現蘇花改及南迴改拓寬後，車流量都較去年同期增加。其中蘇花改春節期間整體車流增加十四到廿一％，南下尖峰時段在大年初一達一萬七千七百多輛，比去年增近廿％，北上車流尖峰在大年初四北上達二萬零三百多輛。

蘇澳到崇德節省28分鐘

公路總局統計，過去蘇澳到崇德行車時間逾兩個小時、約一百三十九分鐘，但今年大年初一南下行車時間控制在兩小時內、約一百一十一分鐘，節省了廿八分鐘，即便大年初四北上車多時候，也只要一百廿五分鐘。

不過，公路總局表示，蘇花改改善路段目前做到大清水，更南邊的崇德在北上路段仍因繞彎問題，在春節期間有壅塞情形發生，後續將納入蘇花安計畫改善。

另外，在台六十一線西濱快速公路方面，交通部將新竹香山以南路段做為國道一號及三號「新竹—台南」雙向的替代道路。公路總局分析，大年初四從台南到新竹路段除下午尖峰時段三點到六點行駛國道會比台六十一線省時外，其餘時段行駛台六十一線會較節省時間，顯示台六十一線已肩負起國道替代道路大任。

公路總局也比較去年及今年大年初四交通量，今年新竹香山以南路段全線通車後，交通量較去年增加約十五至廿％，表示民眾使用台六十一線做為國道替代道路南來北往已有增加。

在行車時間方面，台六十一線台南到新竹路段除在下午尖峰時段受國道實施高乘載管制影響，旅行時間約較國道增加約廿五分鐘外，其餘時段都比國道省時。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門
2020-01-29 17:12

武漢肺炎》台男武漢封城前回宜蘭 高調逛街、吃大餐引公憤

2020-01-29 15:12

武漢肺炎》台8名確診病例共接觸460人 27人出現症狀

2020-01-29 13:46

武漢肺炎》彰化夫妻罹病趴趴走 所到之處今全面消毒 影片

2020-01-29 22:36

獨家》武漢肺炎疫情狂燒！亞洲最大遊輪撤出中國改來台灣

2020春節專區

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播