去年人口增數與增幅 雙創新低

（資料照）

2020-01-30 05:30:00

人口僅增加一．四萬人

〔記者黃欣柏／台北報導〕少子化現象已成國安危機，縱使政府陸續擴大各項補助方案鼓勵生育，但根據內政部最新統計，去年我國人口僅增加一．四萬人，總增加率千分之○．六，不但人數與增幅均創下史上最低紀錄，更是我國戶籍人口首度以「社會增加」為主，在增加的千分之○．六中，高達九成是靠人口遷入，僅一成是自然生育。

據內政部統計，截至去年底為止，戶籍登記人口二三六○萬三一二一人，比起前年底的二三五八萬八九三二人，共增加了一萬四一八九人，總增加率約千分之○．六，不管是人口增加數或增幅，都是歷年新低。

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增幅九成靠人口遷入維持

而且在這千分之○．六中，有九成屬於人口遷入的「社會增加」，「自然增加」僅佔一成，也就是去年的出生人數減去死亡人數後，僅增加約一千四百人。

據了解，過去人口增長都以自然增加為主，雖然隨著生育率下降，在二○一○年及二○一八年都曾出現社會增加率高於自然增加率的情形，但該兩年度的差距都僅千分之○．○一，基本上仍呈現自然增加與社會增加各半的態勢。對此，內政部官員表示，去年確實是我國人口變動首度以社會增加為主，反映人口成長持續趨緩。

若以縣市區分，去年僅有新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、台中市、澎湖縣、金門縣及連江縣等八縣市人口呈現增加，其中增加率最高者為桃園市，較前年底增加千分之十二．六，其次為新竹縣千分之十二．三五。若僅比較自然增加，連江縣的自然增加率高達千分之六．七三，遠遠高於其他縣市，其次則是桃園市的千分之四．三一。

值得一提的是，去年台北市的人口自然增加率為千分之一．三，仍維持正成長，但社會增加率卻是全國最低的負千分之十．一五，導致其總增加率為負千分之八．八六，成為全國設籍人口減少最多的縣市；內政部官員分析，這可能與台北市房價居高不下，且各項福利未明顯優於鄰近縣市等因素有關。

官員指出，其實國家發展委員會在前年的人口推估報告中，就已經對出生率持續低迷一事做出警告，根據當時國發會的估算，我國的自然增加率很可能從今年底就開始轉負，國家總人口也將隨之轉為負成長，預計在二○三三年時，全國每二人中就會有一人超過五十歲，二○三九年時全國六十五歲以上人口將會突破三成。

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