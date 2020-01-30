流感升溫 壯年重症案例增加

（資料照）

2020-01-30 05:30:00

〔記者吳亮儀、陳建志、許國楨、蔡淑媛／台北報導〕國內面對中國新型肺炎疫情擴大威脅，但流感疫情也不容忽視；春節初二後氣溫下降，中部地區部分醫院因流感、發燒、咳嗽等類流感上呼吸道症狀而掛急診的患者明顯增約兩成，目前武漢肺炎延燒期間，且有寒流來襲，醫師呼籲民眾出現發燒等不適症狀更要盡早就醫釐清。另有醫師則觀察，因許多人擔憂武漢肺炎疫情，自動戴口罩和勤洗手，擋掉呼吸道感染機會，相信過一陣子，流感案例應會大降。

台中慈濟醫院從除夕到初三急診加類流感病人數暴增，急診科醫師陳信宏表示，急診每天約收治四十名流感患者，比平常增約一倍，因這波流感傳染力很強，最近又有寒流來襲，建議老人、慢性病人與小孩注意保暖。

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大里仁愛醫院急診部主治醫師梁偉成也說，春節期間因發燒、上呼吸道等類流感症狀就醫民眾增約三成，因目前正值武漢肺炎警報期，建議民眾若出現發燒等不適症狀，要盡早就醫確認病因。中山附醫急診部主任潘志祥指出，春節到醫院掛急診的流感患者增約二成，其中有部分民眾是從中國旅遊返國後就醫。

中國附醫急診部主任陳維恭表示，春節通常是流感高峰期，今年就醫人數與往年差不多，但所幸沒出現大爆發，可能因武漢肺炎疫情，民眾自動戴口罩有關，減少流感傳染。台北醫大附醫感染科主任李垣樟也說，今年流感疫情比往年沒較多，但有些壯年重症案例增加，都是沒打疫苗而感染，呼籲現仍可打疫苗。

民眾戴口罩防武漢肺炎 有助流感大減

林口長庚感染醫學科醫師黃景泰則說，觀察到今年許多人擔憂武漢肺炎疫情，會自動戴口罩和洗手，有助擋掉各種呼吸道感染機會，相信過一陣子，流感案例大降情形應會很明顯。

而鑑於目前中國武漢肺炎、流感疫情延燒，健保署宣布暫停各大醫院門診減量政策，直到二月九日，希望各醫院能妥善防疫。

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