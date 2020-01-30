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武漢肺炎》過年不祝恭喜發財 百毒不侵成中國賀辭

武漢肺炎疫情延燒，中國北京市民重也口罩不離身。（法新社）

武漢肺炎疫情延燒，中國北京市民重也口罩不離身。（法新社）

2020-01-30 05:30:00

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕武漢肺炎疫情延燒之際，正值農曆新年期間，英國廣播公司（BBC）觀察中國春節與過往的不同，指出相較於「恭喜發財」、「財源廣進」等吉祥話，如今「百毒不侵」在中國是更應景、更受歡迎的春節賀辭。口罩、防疫建議等，則成為鼠年開春的網路流行話題。

中國社群網路近日廣泛流傳一張寫有「百毒不侵」的平安符圖片，圖中兩邊畫有類似門神的人物，並標記人名為「辛棄疾」和「霍去病」；在「百毒不侵」的字樣旁則寫上「勤洗手，多通風」、「戴口罩，保平安」等防疫建議。應景的趣味設計，隨即獲得大量關注與討論。

一則被廣泛轉發的笑話，形容鼠年從初一到十五都要在家「巋然不動」，頂多只能從臥室散步到廚房。另一張熱門圖片中，紅包裡裝的不再是現金，而是口罩。一篇廣受歡迎的拜年文章寫道，今年春節的新時尚是「在家躺」；「這個新年與往常不同。祝大家百毒不侵」。

據報導，「百毒不侵」在今年農曆新年前夕的網路熱度大增三十七倍。中國歌手薛之謙向粉絲拜年時寫道「祝你最近，不幹活，不出門，不傳染，不聽謠，百毒不侵又天真爛漫」。名為「萬眾一心，百毒不侵」的標籤，也受到廣大中國網民追捧。

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