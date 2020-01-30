新聞分析》用「情緒」防疫

前總統馬英九改口稱，希望口罩供應無虞時援助武漢。（記者陳昀攝）

2020-01-30 05:30:00

記者鄒景雯／特稿

防疫，是個高度科學的工作，需要非常的理性，當然也包括感性的成分。防疫最不需要的是情緒，可能是政治情緒，可能是經濟情緒，一旦情緒，甚至可能成為防疫工作的破壞者。

情緒，之所以談不上感性，在於感性即使相對自由，仍然必須符合知識的經驗法則；情緒則是頓時陷入無厘頭，缺乏事實基礎，甚至經常自相矛盾，末了被迫自我修正，恐怕正是常態。

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這次因應二○一九新型冠狀病毒蔓延的過程中，最典型的情緒之作，應由前總統馬英九為代表。這位曾經處理過SARS時期台北市和平醫院封院的前市長，年節期間每天開腔，連續幾日的發言版本整理下來，相信他自己也會同意，這些話，其實多數是廢話，若當真，會讓人臨表涕泣、不知所云。他若不開口，大家也不會發現他竟退化得這麼嚴重。

就拿前天大年初四這段經典名句來說，馬英九的敘述是：「從年初二開始，台灣口罩的製造商已經開始在生產了，大概一天可以生產一百多萬個，對台灣來講應該是夠用的，如果我們再不做的話（指援助中國），以後回頭來看，發現政府實在是沒有人性」。

訴諸人性，照理是感性的範疇，為什麼不是？因為，按照馬先生從大年初一開始，每天都在責罵蔡英文不戴口罩、未為表率的邏輯，他應該是主張不按可能接觸到病毒的風險等級，大家一體適用全部都要戴才對，若是這樣，台灣有二三六○多萬人口，而口罩是需要更換的，假使有一半的人聽他的話，則一天就算生產一千萬個也不夠，他說生產一百多萬個口罩，應該夠用，這算術是怎麼算的？

昨天初五，馬前總統又講話了，這回他說的是：希望政府查明為什麼口罩購買不易，希望初六復工就能充分供應所需，並在供應無虞時援助武漢。一個曾經主政八年的人，居然不知道他每天「以身作則」呼籲大家都要戴口罩，是會導致需求驟然大增的，倘若再造成恐慌，引發掃貨囤積，在年假停產與通路休息的特殊情況下，當然到處缺貨，一般智商者都知道，還需要「查明」什麼？

更好笑的是，雖然已經改口，但如前述，他對台灣國內口罩產能的毫無所悉，經過一天仍未能改善，即使初六全部生產線恢復正常產能，加上已經停止出口，每天的產量也是三九○萬個，必須配合四千萬個庫存來做調節，每天再提供一百萬個，同時過去台灣九成的一般口罩自中國進口，未來也需想辦法尋求其他進口管道，來應付國內所需，稍加推估即了解所謂「供應無虞」時，是要等到高峰期安然挺過時，絕對不是一開工即可迎刃而解，這是基本常識。

感性與理性兼具的國際援助，有幾個條件，除了應量力而為，並且要選擇自己的強項，對方的弱項，也要看對方的意願，合作起來才能相得益彰。馬先生與若干藝人念茲在茲的「提供口罩」，並非台灣的優勢，倒是賴清德已經表達善意的「共同防疫」才是；問題是中國的鎖國心態阻礙，美國衛生部長即表示，美國幾度希望派CDC專家前去協助，都被中國不予理會，何況是台灣？這才是一切問題的所在。

問題釐清至此，以「沒人性」、「狗官」、「高度」、「恨比病毒可怕」來做詮釋，不是情緒是什麼？有人懷疑這些政治情緒或經濟情緒，其實是出於理性的計算，例如想取代連戰，接棒中共代理人？考慮中國表演市場的永續經營，所以明知道台灣人會生氣，也要講得讓北京爽快？不管是不是，可以確定不是防疫，甚至是反防疫。

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