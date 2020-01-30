武漢肺炎》蘇揆：口罩數量夠 勿囤貨、轉賣

行政院長蘇貞昌到現在中央流行疫情指揮中心，視察慰勉防疫人員。（記者王藝菘攝）

2020-01-30 05:30:00

不捐口罩沒人性？ 馬改口確保台灣供應無虞 再援助武漢

〔記者吳亮儀、陳昀、周湘芸、施曉光、張慧雯／台北報導〕中國武漢肺炎疫情出現國內第一例本土傳染病例，行政院長蘇貞昌昨天表示，目前口罩都夠，呼籲民眾需要時再買就好，不要囤積、不要搶購、不要發災難財，或是買了還要賣去哪、或是還要送到國外去。前總統馬英九有別於先前「不捐口罩沒人性」說詞，昨天改口表示，希望政府查明為什麼口罩購買不易，並在供應無虞時援助武漢。

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衛福部釋2300萬片 工廠日產400萬片

蘇貞昌昨天上午到疾病管制署開會前受訪表示，這幾天衛福部釋出口罩高達兩千三百萬片，且現在工廠都加緊生產，一天達四百萬片，且早已經限制出口，目前口罩足夠，呼籲國人不要囤積口罩。

對於準副總統賴清德公開呼籲中國應該持開放的態度接受國際援助，台灣也應該義不容辭參與，蘇貞昌說，賴準副總統很清楚是全球一起來防疫，自救才能救人，在政府行有餘力的時候都樂於幫助別人，任何地方的人都一樣，限制口罩出口是確保國人口罩足夠，並沒有針對哪個國家，「賴準副總統的意思和政府的意思都一樣」。

口罩不離身的前總統馬英九昨天一連到先嗇宮、三重區義天宮、蘆洲區湧蓮寺、台灣省城隍廟參拜並發送福袋，還特別叮嚀「拱手不握手、不擁抱」。

財政部：管制出口非針對中國

蘇揆先前宣布口罩暫停出口一個月，馬英九批評「如果不捐（口罩）顯示氣度不夠」引發爭議。他昨天致詞時改口表示，現在國內疫情並不嚴重，但民眾很擔心，希望政府查明為什麼口罩購買不易？是否有人惡意囤積？

管制口罩出口政策引發爭論，財政部昨在官網澄清，指管制口罩出口政策是「針對所有國家都全面管制，並非針對中國」。此外，國內口罩主要依靠進口，中國是最大進口國，換句話說，這個政策對中國的影響微乎其微。

財政部也指出，國內製造的一般口罩，以去年來說，七成出口至日本，中國只占一．一％（一八五萬片）；N95口罩去年主要出口至英國、新加坡、馬來西亞等，中國只占○．六％（八萬片）。

相對的，去年國內從中國進口一般口罩占比為九十二．三％（三億九千九百萬片），進口N95口罩則占四十四．一％（一百八十六萬片）。如今武漢肺炎當頭，中國優先供應內需，國內口罩供應量恐不足，為了彌補進口缺口，政府採取管制出口政策，主要是為了確保國人口罩夠用！

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