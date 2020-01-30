武漢封城前回宜蘭 高調逛街引恐慌

宜蘭縣一名疑似從武漢返台的男子，未遵守居家隔離14天要求，與家人逛街、吃大餐，引起宜蘭人公憤。（翻攝自宜蘭知識+）

2020-01-30 05:30:00

〔記者張議晨、湯世名／綜合報導〕武漢肺炎疫情延燒，宜蘭縣有名男子與妻子從中國武漢返台，過年期間「趴趴走」，引起民眾恐慌。據悉，該男在疫情蔓延前返台，並未列在追蹤名單上。宜蘭縣衛生局強調，經查該夫婦為健康狀態，但已要求自主隔離至二月三日，目前宜蘭無確診個案，呼籲民眾安心。

已要求自主隔離至2月3日

羅姓網友在「爆料公社公開版」發文，指控該名男子在武漢封城前搭機返台，卻未自主隔離十四天，仍出入百貨商場、牛排館，也未戴口罩。貼文一出後引起民眾譁然，該男子臉書隨即被大批網友灌爆。該名男子父親出面澄清說，兒子一月廿日與中國籍妻子從武漢返台，只有初一曾與奶奶到餐廳用餐，其餘時間都在家。他已要求兒子夫妻倆這段時間在家隔離。

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依據中央流行疫情指揮中心規定，無症狀但有湖北省旅遊史民眾，須居家檢疫十四天，隔離期間不得外出，由里長或里幹事每日追蹤一次。

衛生局長徐迺維說，疫情相關旅遊管制廿六日才公布，兩人並未在內政部的疫情追蹤名單內，目前也無相關症狀，已請兩人在家隔離，呼籲民眾不要恐慌。

本土病例逛過的店家 全面消毒

台灣首起武漢肺炎本土病例出現在彰化縣，妻子二十日從中國搭機返台（確診第五例），在家裡傳染給老公（確診第八例）。由於兩人過去幾天曾到過賣場、超市與菜市場，引發不少縣民緊張。

衛生局長葉彥伯表示，這對夫妻目前都在醫院隔離病房治療，病況穩定。兩人共曾接觸過六十九人，目前無異狀。

另前晚起派員到相關地點發送漂白水給商家、店家與攤商進行全面消毒，屬密閉式空間的賣場、超市將持續消毒十四天，請民眾不用過度擔心。

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