部分縣市進出校園、補習班 需戴口罩量體溫

因應武漢肺炎疫情，台中市府教育局要求師生進校園戴口罩，並做好消毒等防疫工作。（記者陳建志翻攝）

2020-01-30 05:30:00

〔記者陳建志、陳文嬋、吳亮儀／綜合報導〕今天正式上班，中央流行疫情指揮中心昨公布大眾運輸、公眾集會及各級學校、教育機關等相關防護建議，提醒相關防疫措施，包括成立防疫小組，教導學生勤洗手等。台中市自卅日開始，所有進入校園、補習班的教職員、家長、志工與訪客等，都要戴口罩。新北、桃園教育局則建議開學後，學生戴口罩上學並在校門口量測體溫。

中市週末各校消毒 開學前備齊口罩

中市教育局也要求各校在二月一日、二日週末兩天進行全面消毒，在疫情降溫前，每週末都要執行消毒工作，也須在開學前備妥足量的口罩、肥皂、額溫槍、消毒用品等防疫物資，並避免舉辦大型集會及團體活動，對於寒假期間前往中國湖北地區、中港澳旅遊的師生造冊列管。

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烏日國小則進一步請警衛勸導民眾進校園戴口罩，霧峰區吉峰國小更從今天開始暫停校園開放直到疫情解除，確保師生健康。

教育局體健科長劉姵君表示，運動民眾主要在戶外活動，並未接近教室，且是通風良好的空間，詢問衛生局後表示，風險相對較低，校園是否全面暫停開放，將在今天開會討論後決定。

高市教育局長吳榕峯昨到彌陀區龍心幼兒園視察，呼籲親師生一起落實防疫工作。局長吳榕峯表示，教育局已提供各級學校、幼兒園及補習班明確的防疫守則；如有召開會議（集會／研習）需求，應先進行防疫風險評估，並針對寒假期間赴湖北地區或中港澳地區的教職員生，加強防疫宣導與措施等。

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