開工日勤防範 桃園、新北取消新春團拜

桃園市長鄭文燦要求各局處上緊發條、隨機應變，以利防疫工作。（記者許倬勛攝）

2020-01-30 05:30:00

鄭文燦：上緊發條監控疫情 侯友宜：廣播取代團拜

〔記者許倬勛、周湘芸／綜合報導〕中國武漢肺炎持續延燒，桃園市及新北市昨都宣布取消春節團拜行程。

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桃園市長鄭文燦昨召開防疫會議，宣布為避免人潮聚集影響防疫，市府大年初六舉行的團拜取消，更要求各局處上緊發條，密切監控疫情狀況。

鄭文燦在防疫會議中聽取各局處首長報告，他指出，台灣的疫情雖未達社區感染的嚴重程度，但仍得嚴陣以待，市府團隊會以最高標準做好防疫工作。建議桃園市公務機關包含捷運站、公車、警察局、健康中心、聯醫及市府所屬機關等第一線工作人員，全面配戴口罩及勤洗手。

會後鄭文燦前往桃園經國轉運站，了解長途客運防疫情形，要求桃園大眾捷運公司、交通局，準備濃度七十五％的酒精提供民眾消毒，做好機場捷運和公車各車站防疫措施。

新北市長侯友宜也表示，因應疫情蔓延，將以廣播取代春節團拜行程，也向同仁宣導防疫措施。被問到是否要求市府同仁戴口罩上班？他表示，市府空間有一定規模，辦公桌之間都有隔離，不需要每個人都戴上口罩，但若近距離與人接觸就應戴上。防疫作戰的同仁則是規定都要戴口罩，要先管理好自我健康才能保護市民。

侯友宜提醒，自我健康管理才是最重要的抗疫力量，在人潮聚集、密閉的空間可能造成人傳人情形，呼籲民眾戴口罩、勤洗手，生病就在家好好休息。

新北市長侯友宜表示，新北市口罩工廠這幾天已全面動工，呼籲民眾不要恐慌。（記者周湘芸攝）

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