武漢肺炎》台灣8確診病例 共接觸460人

武漢肺炎疫情居家電子監控重點措施

2020-01-30 05:30:00

電子監控啟動 蘇揆指示「嚴管嚴辦」不能讓病人趴趴走

〔記者吳亮儀、陳鈺馥／台北報導〕中國武漢肺炎疫情擴大，中央流行疫情指揮中心昨天指出，我八名確診病例的接觸者共四六○人，其中廿七人出現相關症狀並已通報，官方啟動首次推動的「電子監控」，第一波監測從須居家隔離的四六○人開始。行政院長蘇貞昌主持會議時指示，相關部會應加強檢視管制措施有無落實，不能讓病人到處趴趴走，若管制不確實，立刻依傳染病防治法嚴辦，「這才像個政府，這才是會做事！」

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27人出現相關症狀 已通報

我國八確診病例、其中一例是本土傳染案例，是由第五例從中國境外移入的女性在家裡傳染給老公。疫情指揮中心認為，這屬於家庭內感染，因親密接觸才導致感染，所以仍不算社區傳染，沒有升級到一級開設。

為避免疫情可能擴散，指揮中心啟動電子監控，昨午開始配發開啟定位系統的手機，並和警政、民政單位合作，確認需隔離或檢疫者有無離開居家。

本土首例屬家庭內感染 不算社區感染

不過，指揮中心監測應變官莊人祥也說明，因這是臨時應變且是新的措施，全部兩千多支的手機量一時難達標，因此優先由較需注意的居家隔離者先開始。

根據傳染病防治法，若需要居家隔離者不配合、可處六萬元到卅萬元罰鍰；不配合居家檢疫者，可處一萬元到十五萬元罰鍰。

媒體質疑，若居家隔離者偷跑出去，例如不帶手機、或在住家周邊和大樓垂直活動者，很難被察覺；警政署副署長黃宗仁說，警政單位也會配合，例如用監視器來配合電子監控等作法。

至於中國學生回台後也要配合隔離或檢疫，教育部司長黃雯玲說，有要求各校要提出隔離檢疫的方案，保證是一人一間房做隔離。而目前仍在中國無法來台的中國學生選課、受教問題，已要求各校提因應措施，例如選課、修學分等不會影響受教權，她也指出，這絕對不是歧視中生，因為要讓所有學生都安全上課。

蘇揆指出，防疫包含「管理」及「管制」，請各部會詳加盤點所屬列管空間，不能有任何破口。管制方面，料的管制包含口罩及醫療用品，如果有人藉機發災難財，相關海關、公平會、消保會等單位都要立刻處理。相關單位要「嚴管嚴辦」，立刻管、立刻辦，不要客氣。

他強調，武漢肺炎無法如非洲豬瘟阻絕於境外，且具潛伏期，但只要能做好「管理」及「管制」，相信就能達到防疫成效。

行政院長蘇貞昌昨視察中央流行疫情指揮中心，慰勉防疫人員。（記者王藝菘攝）

武漢肺炎疫情延燒，一名婦人在廟宇上香時戴著口罩祈福。（法新社）

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