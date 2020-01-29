初五開工日 防疫專家︰戴口罩、勤洗手

台北市副市長黃珊珊昨表示，目前很多資訊都不是很完整，像是傳染性在潛伏期就發生，若等發燒再確定，恐會有漏洞，因此第一步應先補足漏洞。（記者楊心慧攝）

2020-01-29 05:30:00

〔記者吳亮儀、楊心慧、賴筱桐／綜合報導〕今天初五是開工日，有民眾擔心開始上班後，接觸到更多人，影響中國武漢肺炎疫情，專家提醒民眾，照著預防流感的方式來做，包括戴口罩、勤洗手，就已足夠。

照著預防流感一樣做法即可

長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如說，用比較好理解的方式來說，就像防止流感一樣的做法即可，因武漢肺炎屬於飛沫傳染，重症比例也不低，跟流感很像，預防流感的方式，大家都很熟悉了。

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屬飛沫傳染 減少到公共場所

她提醒，開工後盡量少到公共場所、新春拜年拱手致意、有呼吸道症狀就戴上口罩、公共設施增設酒精洗手液、定期擦拭公共設施，例如電梯按鈕等，最重要的是勤洗手，這些大家都熟悉的方式，就能有效減少傳染。

施信如說，至目前為止，我國政府的防疫措施都做得滿好的，包括檢驗能量、防疫、追蹤等都有做到，但有時很難追蹤每個潛在受感染者的行蹤，仍要多注意、多小心。

台北市副市長黃珊珊昨表示，目前很多資訊都不是很完整，像是傳染性在潛伏期就發生，若等發燒再確定，恐會有漏洞，因此第一步應先補足漏洞；中央及地方每天都在溝通，病例通報及確診目前合作無間，配合度很好，所有訊息由中央統一發布。

對於民眾買不到口罩的問題，台北市長柯文哲日前在臉書說，台北市醫療院所及衛生局的口罩與防護衣庫存量，在安全儲備量之上，市民不需要驚慌。

許多民眾春節期間每天接收防疫資訊，產生焦慮、緊張症狀。衛生福利部八里療養院職能治療科主任張自強表示，多數人只要做好自我防護與調整心態，皆能安心重返工作崗位，無須過度恐慌。

張自強建議民眾，避免隨時或過度關心疫情發展影響生活，定時關心疫情即可，不確定的資訊勿傳遞，以免徒增恐懼感等。

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