張上淳：家庭感染不算社區群聚傳染

衛福部長兼中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（右二）28日下午再度巡視桃園機場防疫工作。（記者朱沛雄攝）

2020-01-29 05:30:00

〔記者吳亮儀／台北報導〕中央流行疫情指揮中心昨晚發布國內第一起本土感染病例，傳染病防治醫療網指揮官張上淳認為，武漢肺炎會人傳人早已確定，首例本土家庭感染意味密切接觸是會傳染的，算是一個小的警訊，但未超出預期，還不算真正的社區傳染。

張上淳也提醒，這代表民眾從中國武漢返國有很高機會被感染，因此居家自主隔離很重要，別再到外面、居家隔離也須注意減少和家人接觸，分開房間或許比較保險。

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至於這一波武漢肺炎疫情是否難以抵擋？張上淳說，要看病毒和宿主的臨床狀況，目前瞭解個案並非每例都有明顯發燒，或是燒一段短短的時間，後來又不燒。

他指出，當身體裡面有病毒、但症狀又不夠明顯時，恐怕就很難偵測，這部份令人擔心；如果沒發病就具有傳染力，在沒有警訊的情況下，疫情恐怕會變得類似流感，難以防範。

台大獸醫專業學院副教授陳慧文說，我們本來就已經知道武漢肺炎病毒會人傳人，這起病例是太太傳染給老公，仍代表是非常密集接觸的個體間才會有感染，這是密集接觸、且已知的感染源，還不太需要恐慌。如果出現「不清楚感染源」、「出去逛個街就被感染」那種情形，就代表疫情真的升溫，才是嚴重的狀況。

對於指揮中心做電子監控，陳慧文說，現在是防疫的非常時期，大家應該可以理解並體諒。

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