收假前焦慮恐慌 假期後症候群發作

收假症候群指度過2天以上的假期後，沒辦法將放假時的心情或作息轉換回工作或學習的狀態。（記者周湘芸攝）

2020-01-28 05:30:00

記者廖雪茹、周湘芸／專題報導

春節即將結束，身心還在神遊、掙扎著「不想上班」嗎？醫師和臨床心理師指出，想好好調息收假後的倦怠感和無力，可以先給自己一段心理緩衝期，最好今、明兩天盡量不要安排娛樂活動，以讓自己更能找回規律生活的步調。

中國醫藥大學新竹附設醫院身心科醫師周伯翰指出，工作或唸書期間，身心經常處於高度緊張狀態，放長假後，常因放鬆過度沒有做好心理準備，突然回到原本忙碌的生活，而出現身心症狀，包括疲倦、頭暈、頭痛、失眠、白天精神不濟、昏昏欲睡、胃口差、腸胃不適、工作難以集中精神、肩頸肌肉痠痛或心悸，心理症狀則出現焦慮、空虛、失去工作鬥志、煩躁不安或易怒等，稱為「假期後症候群（Post-holiday syndrome）」。

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周伯翰舉例說明，去年有一名35歲王姓工程師，過去雖無內外科病史，但是在過年期間，除了每天熬夜打麻將以外，三餐大魚大肉，葷素不忌樣樣來，收假後第一週，不僅生理時鐘調不回來，導致每天失眠，更因為馬上回到緊湊的工作生活，身心無法跟上生活步調，導致自律神經失調，出現恐慌、心悸與大腸急躁症等情形。

經過藥物治療，配合回到規律的生活作息與飲食，兩週後，症狀才慢慢得到改善。

輔大醫院臨床心理師劉又綺指出，避免收假症候群可預留收心時間，前一晚盡量不要安排活動或往返較遠的地方，或事先列出隔天的工作清單，減少回到工作崗位的焦慮。若出現相關症狀，可嘗試「腹式呼吸法」調節呼吸系統、改善自律神經；若是低落情緒，可以回憶放假時的正向經驗，減少情緒困擾。

劉又綺也提醒，若對壓力來源極度不能調適，嚴重恐衍生「適應障礙症（Adjustment disorder）」，出現焦慮或憂鬱情緒。

劉又綺說明，適應障礙症通常在壓力事件發生後的3個月內出現症狀，常見「憂鬱情緒」和「焦慮情緒」，前者可能出現低落情緒、負面想法、失去興趣、無價值感和輕生意念；後者可能有緊張不安、擔憂想法、坐立不安及身體不適症狀，例如：胸悶、手抖、呼吸困難、頭暈、腸胃不適等，建議適度放鬆、找出解決問題的方法及調適壓力，通常在壓力解除後6個月內可緩解症狀。

春節即將結束，醫師建議，想好好調息收假後的倦怠感和無力，可以先給自己一段心理緩衝期，讓自己更能找回規律生活的步調；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（記者廖雪茹）

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