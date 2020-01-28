節制甜零嘴 遠離過年肥

一般炸年糕可改為小火煎，再加入牛奶跟紅豆，降低熱量。（記者王善嬿攝）

2020-01-28 05:30:00

記者王善嬿／專題報導

根據衛生福利部國民健康署調查，春節連假後，有近4成的民眾體重增加，且平均增加近2公斤，因此在2018年「國民飲食指標」建議，每天的飲食中，添加糖攝取量不宜超過總熱量10%。

營養師提醒，攝取過多糖，除了容易蛀牙，也會增加肥胖、代謝症候群及心血管風險機會，建議花時間讀一讀食品包裝標示、控制攝取食物熱量及多運動，就能聰明吃，以防肥胖上身。

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如何知道糖是否攝取過量？嘉義市聖馬爾定醫院營養師吳佩蓉提供一個方法，就是用體重公斤數乘以30計算，再乘以10%，例如一個人有60公斤，則一天總熱量為1800大卡，糖的攝取量就是180卡，由於一公克的糖等同4大卡，換算後一天攝取量應為45公克。

吳佩蓉說，有些零嘴、甜食油脂含量高，熱量也高，如天公豆每100公克就462卡、花生糖528大卡、金幣巧克力445大卡、魷魚絲285.6大卡、麻荖450大卡、開心果546大卡，一口接一口就容易過量，食物的熱量，都透過食品包裝標示的每份總熱量及含糖量獲知，民眾可在採購時，先看包裝袋上的熱量及成分表，就可知道是否吃過量。

此外，農曆春節休假，不少人會長時間看電視、打牌放鬆，但也因此缺乏運動，除會造成肥胖，慢性病患者易因此血糖升高，建議飲食要節制攝取，如真的想吃零嘴，可趁早上活動力較高、熱量消耗較快時食用，但也不宜過量，晚上若嘴饞，可選擇蒟蒻、茶凍、烘焙海苔、原味花生仁（一天10顆），取代高熱量、高糖量的零嘴。

吳佩蓉說，新鮮水果因富有天然醣類，每天可攝取2至4份，每份約一個女生拳頭大小，不過血糖偏高患者，應注意攝取量。

她也提供紅豆年糕牛奶湯甜品的食譜，可取代一般裹粉或包水餃皮油炸的年糕甜點，作法為用小火煎好年糕，再加入牛奶、煮熟的紅豆，便大功告成，此份甜品熱量約300大卡。

營養師吳佩蓉建議，可透過調整烹調方法，減少攝取過多熱量。（記者王善嬿攝）

農曆春節只吃不動，肥胖容易上身，營養師建議還是要空出時間運動，並節制吃甜食的分量。圖為情境照，圖中人物與本文無關。（記者王善嬿攝）

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