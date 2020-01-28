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打麻將久坐突手麻 姿勢不良「壓垮」椎間盤

過年久坐熬夜打麻將，姿勢不正確，當心脊椎受損；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（記者湯世名攝）

過年久坐熬夜打麻將，姿勢不正確，當心脊椎受損；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（記者湯世名攝）

2020-01-28 05:30:00

記者湯世名／專題報導

58歲施姓男子是一位人高馬大的農民，農忙時偶有肩痛腰痠症狀，去年農曆除夕和家人吃完圍爐就開始方城之戰，他手氣不錯，還連莊了幾次，沒想到在凌晨卻雙手麻木，連麻將牌都拿不起來，家人趕緊將他送進急診，急診醫師馬上安排他接受頸椎X光及核磁共振檢查。

員林基督教醫院神經科主任方鵬翔表示，施男其實以前就因為姿勢不良，枕頭睡得太高，造成頸椎退化來看門診，當初藥物治療及打針都有效，但打麻將卻是壓倒駱駝的最後一根稻草，他的第六、第七節椎間盤突出太過嚴重，神經嚴重壓迫造成水腫，導致雙手無力、麻痛。

施男接受類固醇治療後才慢慢緩解，恢復知覺，但手部的精細動作已無法拿筷子，最後用微創手術，放上活動式人工椎間盤，隔天他的手就恢復原來的力量。

方鵬翔表示，椎間盤突出若非急性期，其實可以靠良好的姿勢，及藥物或復健和平共處，但若是急性期，或有神經危症時，需緊急手術減壓，改善神經壓迫。

方鵬翔指出，一般門診病患約有8成都不需要手術治療，經過確診後，休息、藥物、打針、物理治療、針灸都可以治癒，反之由急診入院病患很高比例是神經危症，需緊急接受核磁共振檢查才能確定病因。但提醒民眾要有影像及醫師檢查才能進行治療，千萬不要害怕手術而私下找偏方，反而容易錯失治療黃金期。

他建議平時枕頭睡低，做平甩功或軟身操，訓練核心肌群，注意體重及拉筋皆可以保養。

若工作需要彎脖子或抬頭很久的固定姿勢，每半小時要休息5分鐘，避免退化加重。不要躺在床上看書、看手機，有腰部疼痛病患不要久蹲、久坐，太矮的椅子、沙發盡量不要坐，坐餐椅的高度是最適合的，床也需要依照體重、年紀來做選擇。

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