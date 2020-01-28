5499中客月底離台 中生自主隔離

中國醫務人員1月27日在中國江蘇省南京市的南京火車南站使用紅外熱像儀檢查乘客的溫度。（歐新社）

2020-01-28 05:30:00

〔記者吳柏軒、林曉雲／台北報導〕面對中國武漢肺炎，交通部昨下午統計，國內尚有三○八團中客團，共計五四九九人，已要求在本月底前全數離境；華航則取消一月底至二月十日共十個來往兩岸的航班，也將兩岸及港澳航線改為餐盒服務，避免人員接觸，降低傳染風險。

交通部常務次長祁文中表示，截至昨中午為止，國內已沒有武漢團遊客，昨午一團湖北團十九人已出境，目前在台的中客團有三○八團共計五四九九人，已請觀光局要求旅行社安排，本月卅一日前全數請離境。

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交通部觀光局業務組組長劉士銘表示，觀光局除請旅行業暫停接待中國觀光團外，也宣布至一月卅一日止，請旅行業暫停組團前往中國（不含港澳）旅遊，並公布參團旅客解約退費原則。

華航集團昨也宣布第二波航班異動，一月卅一日至二月十日取消共五個來回、十班。長榮與立榮航空廿八日起，港澳線機上用品採一次性拋棄式產品；二月一日起，取消部分往返兩岸航班，將陸續於官網公告。

中國學生方面，教育部廿六日發文給全國大專校院，先針對十四天以內從湖北省入境的中國學生採自主隔離、監測十四天，中生來台限制到二月九日才開放，各校須準備一人一房、整層或整棟獨立空間集中管理，如台大已要求中生不得離開住宿房間、飲食三餐叫外送等因應。

台灣學生聯合會提醒，目前各大專校院宿舍多為四到六人一間，缺乏獨立衛浴及洗衣空間等，應注意防疫落差及漏洞；教育部另說，中生因防疫導致學業延誤，將提供修業彈性措施。

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