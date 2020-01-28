5499中客月底離台 中生自主隔離
〔記者吳柏軒、林曉雲／台北報導〕面對中國武漢肺炎，交通部昨下午統計，國內尚有三○八團中客團，共計五四九九人，已要求在本月底前全數離境；華航則取消一月底至二月十日共十個來往兩岸的航班，也將兩岸及港澳航線改為餐盒服務，避免人員接觸，降低傳染風險。
交通部常務次長祁文中表示，截至昨中午為止，國內已沒有武漢團遊客，昨午一團湖北團十九人已出境，目前在台的中客團有三○八團共計五四九九人，已請觀光局要求旅行社安排，本月卅一日前全數請離境。
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交通部觀光局業務組組長劉士銘表示，觀光局除請旅行業暫停接待中國觀光團外，也宣布至一月卅一日止，請旅行業暫停組團前往中國（不含港澳）旅遊，並公布參團旅客解約退費原則。
華航集團昨也宣布第二波航班異動，一月卅一日至二月十日取消共五個來回、十班。長榮與立榮航空廿八日起，港澳線機上用品採一次性拋棄式產品；二月一日起，取消部分往返兩岸航班，將陸續於官網公告。
中國學生方面，教育部廿六日發文給全國大專校院，先針對十四天以內從湖北省入境的中國學生採自主隔離、監測十四天，中生來台限制到二月九日才開放，各校須準備一人一房、整層或整棟獨立空間集中管理，如台大已要求中生不得離開住宿房間、飲食三餐叫外送等因應。
台灣學生聯合會提醒，目前各大專校院宿舍多為四到六人一間，缺乏獨立衛浴及洗衣空間等，應注意防疫落差及漏洞；教育部另說，中生因防疫導致學業延誤，將提供修業彈性措施。