英推算10萬人感染 港分析4、5月達高峰

中國醫務人員1月27日在中國江蘇省南京市的南京火車南站使用紅外熱像儀檢查乘客的溫度。（歐新社）

2020-01-28 05:30:00

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國「武漢肺炎」疫情引發全球高度警戒，香港大學醫學院廿七日根據模型分析指出，光是武漢市可能就有逾四萬人染病，病例數大概每六．二日就會倍增，料在四、五月間達到高峰，之後慢慢減退。另外，全球傳染病權威機構、英國倫敦帝國學院全球傳染病分析醫學研究會中心最新推算，感染者可能已達十萬人。

香港電台、星島日報廿七日報導，港大醫學院院長梁卓偉表示，根據研究模型分析，武漢截至廿五日應至少有二．五萬人確診，加上仍處於潛伏期、未發病的個案，估計當地感染人數已達四．四萬。更重要的是，武漢是華中地區的交通樞紐，估計至少十八宗個案已進入青島、至多三一八宗進入重慶，按照此新型冠狀病毒的基本繁殖率為二．一三推算，疫情每六．二日就會倍增。

請繼續往下閱讀...

梁卓偉認為，雖然武漢「封城」不至於完全沒有效果，但部分個案此前就已進入其他省市，相關地區未來數週將持續新增確診患者，預計武漢疫情在四月初達到頂峰，重慶、北京、上海、廣州、深圳、香港等主要城市，則在四、五月間達到頂峰。其中又以重慶與武漢交通最頻繁、出入境人流最多，疫情將比其他省市早一至兩週達到頂峰，在六、七月間慢慢消退。

英國「衛報」廿六日報導，倫敦帝國學院全球傳染病分析醫學研究會中心專家佛格森（Neil Ferguson）認為，儘管目前確診病例僅兩千八百多例，但患者可能已達十萬人，病例可能介於三萬至二十萬之間。他也坦言，由於歐洲各地的中國遊客眾多，「我們（英國）遲早也會出現病例。」

佛格森還提到，在中國以外地區出現的病例大多較溫和，可能意味輕度的病毒攜帶者比重度攜帶者更容易傳播病毒。然而，這也代表中國境內可能存在一種尚未被注意到的輕度病原體，使感染者在尚未出現武漢肺炎症狀前，就將病毒散播出去。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法