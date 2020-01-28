英推算10萬人感染 港分析4、5月達高峰
〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國「武漢肺炎」疫情引發全球高度警戒，香港大學醫學院廿七日根據模型分析指出，光是武漢市可能就有逾四萬人染病，病例數大概每六．二日就會倍增，料在四、五月間達到高峰，之後慢慢減退。另外，全球傳染病權威機構、英國倫敦帝國學院全球傳染病分析醫學研究會中心最新推算，感染者可能已達十萬人。
香港電台、星島日報廿七日報導，港大醫學院院長梁卓偉表示，根據研究模型分析，武漢截至廿五日應至少有二．五萬人確診，加上仍處於潛伏期、未發病的個案，估計當地感染人數已達四．四萬。更重要的是，武漢是華中地區的交通樞紐，估計至少十八宗個案已進入青島、至多三一八宗進入重慶，按照此新型冠狀病毒的基本繁殖率為二．一三推算，疫情每六．二日就會倍增。
請繼續往下閱讀...
梁卓偉認為，雖然武漢「封城」不至於完全沒有效果，但部分個案此前就已進入其他省市，相關地區未來數週將持續新增確診患者，預計武漢疫情在四月初達到頂峰，重慶、北京、上海、廣州、深圳、香港等主要城市，則在四、五月間達到頂峰。其中又以重慶與武漢交通最頻繁、出入境人流最多，疫情將比其他省市早一至兩週達到頂峰，在六、七月間慢慢消退。
英國「衛報」廿六日報導，倫敦帝國學院全球傳染病分析醫學研究會中心專家佛格森（Neil Ferguson）認為，儘管目前確診病例僅兩千八百多例，但患者可能已達十萬人，病例可能介於三萬至二十萬之間。他也坦言，由於歐洲各地的中國遊客眾多，「我們（英國）遲早也會出現病例。」
佛格森還提到，在中國以外地區出現的病例大多較溫和，可能意味輕度的病毒攜帶者比重度攜帶者更容易傳播病毒。然而，這也代表中國境內可能存在一種尚未被注意到的輕度病原體，使感染者在尚未出現武漢肺炎症狀前，就將病毒散播出去。