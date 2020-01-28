中客限制來台 擴及海外、港澳

具感染風險民眾追蹤管理機制

2020-01-28 05:30:00

〔記者吳柏軒、黃佳琳／綜合報導〕中國武漢肺炎病例持續增加，我昨出現第五例！中央流行疫情指揮中心公布，一名五十多歲女性去年十月下旬赴中國武漢工作，本月廿日返台、廿五日出現發燒及肌肉痠痛，經檢驗後昨確診染病，該女曾與首例病患同班機，但研判應是在武漢感染的機率大，將循序調查並追蹤接觸者；相關疫苗研發正由專家培育病毒階段。

指揮中心昨也新增中客來台限制，即使有中國籍人士具海外及香港澳門的永久居留權、依親居留權、工作證明等，即日起實施暫緩受理來台，受限對象更包含其配偶與二等親等；另外提醒，民眾及陪病家屬若要出入醫療院所，應全程戴口罩，並每天更換，只需配戴一般外科口罩即可，不用到N95口罩，若破損或弄髒要立即更換。

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5旬婦在武漢工作 在當地感染機率大

指揮中心指揮官陳時中表示，第五例個案與我國首例個案（五十多歲女性台商）是坐同一班飛機返國，首例經確診後，同機人員便在監控之中，第五例是廿五日因發燒與肌肉痠痛症狀，去醫院就診，當下便隔離檢疫，院方通報且採負壓隔離病房。經查第五例沒有到華南海鮮市場，也沒有接觸禽畜，昨日確診，目前病情穩定，已通報醫院及地方衛生單位，執行疫情調查與接觸者追蹤。

指揮中心監測應變官莊人祥表示，第五例女性在飛機上坐卅幾排，與首例女性坐的十幾排座位間隔有段距離，加上第五例在武漢工作許久，研判其在武漢感染的機率大，第五例女性返台後曾戴口罩搭大眾運輸工具，發病前大多出入開放空間、自稱去運動等，目前僅其先生有較多接觸，其他密切接觸者待查。

截至目前 尚有207名病例隔離檢驗中

陳時中表示，國內截至目前共累積四○二名武漢肺炎病例，其中有五名確診，有一九○名被排除，尚有二○七名隔離檢驗中（有八十八名初驗陰性），確診的五名個案狀況穩定，除第四例跟第五例的接觸者待追蹤外，前面三例的接觸者共計三八四人，其中有症狀十四人已通報（六人二次檢驗陰性已排除，八人檢驗中），高雄金芭黎舞廳的舞小姐已二次檢驗陰性，可排除。高捷公司表示，該名台商可能接觸過的站務、清潔、保全人員約廿八人，目前都列管追蹤，暫時沒有人出現發燒等異常現象。

戴口罩時機與更換

中央流行疫情指揮中心昨公布我國第五例武漢肺炎個案。（記者吳柏軒攝）

因感染武漢肺炎的男台商在高雄搭捷運趴趴走，高捷列管可能接觸的28名工作人員並派員加強環境消毒。（記者黃佳琳攝）

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