武漢肺炎》確診第4例 5旬婦遊中又赴歐

防堵武漢肺炎新措施

2020-01-27 05:30:00

感染專家：中國疫情將維持高檔 春節是我首波挑戰

〔記者吳欣恬／台北報導〕武漢肺炎疫情擴大，昨天確診第四例，中央流行疫情指揮中心統計，截至昨天下午四點，國內新增六十七例通報個案，累計通報三百五十名個案，一四七名排除、四十一名初驗陰性，醫師指出，台灣未來要完全沒有社區感染不太可能，目標是即使發生也不要蔓延，盡快控制。

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四名確診個案持續收治醫院負壓隔離病房，其中首例個案密切接觸者四十六人中，兩人有症狀已通報；一月廿四日公布的兩名確診個案共一三九名接觸者中，僅金芭黎大舞廳小姐一人有症狀，經通報初驗為陰性；昨晚公布的第四例確診個案，已知從中國廣州回台班機上有十三名機組員，其他乘客尚待向航空公司調艙單確認人數。

未社區感染 勤洗手做好自我防護

衛福部長陳時中表示，台灣目前沒有社區感染案例，民眾外出不用一定要戴口罩，除醫療院所外，公共場所也不用一定要戴口罩。但有呼吸道症狀或發燒、慢性病患者除了戴口罩外，還要勤洗手、少觸摸眼鼻口。民眾做好自我防護，不用恐慌，不用影響日常生活。

感染症醫學會理事長黃立民指出，民眾使用七十％的酒精就可以有效消毒環境，乾洗手也有殺病毒的效果。

對於台灣未來疫情發展，黃立民指出，中國未來一兩個月疫情不會那麼快下來，會維持在高檔，中國疫情會影響周邊國家的疫情，因此春節是第一波挑戰，如果能夠在這波做好，就能有效防疫。不過台灣要完全沒有社區感染不容易，我們的目標是即使有社區感染也不要蔓延，不要進入醫院變群聚，盡快控制下來。

新增案例主動通報 返台全程戴口罩

中央流行疫情指揮中心昨日晚間公布第四個確診案例，為一名五十多歲北部女性，該名患者一月十三日自台灣搭機飛往武漢待到十五日，未前往華南海鮮市場；十六日跟著旅行團出發至歐洲旅遊，一月廿二日起有咳嗽症狀，廿五日咳嗽症狀加劇，並自歐洲飛往廣州。同日獨自一人從廣州回台，在機上全程配戴口罩及填寫健康聲明卡，並於入境時主動告知機場檢疫人員，隨即送至醫院負壓隔離病房治療確診，目前健康狀況穩定。

隨著武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續升高，滯留在台的湖北旅行團已有3團以上、超過百名旅客26日提前搭機離台，許多在中國旅遊的台灣旅行團，也搶訂機位回台。（記者姚介修攝）

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