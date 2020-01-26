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慢性病患過好年 定時服藥少油鹽

慢性病患過年期間不僅要持續規則服藥，也要定時量測血壓、血糖。圖為情境照。（記者周湘芸攝）

慢性病患過年期間不僅要持續規則服藥，也要定時量測血壓、血糖。圖為情境照。（記者周湘芸攝）

2020-01-26 05:30:00

記者周湘芸／專題報導

一名30多歲、有三高病史的患者，不但未聽從醫囑按時服藥，過年期間飲食未控制，熬夜且飲酒過量，在家中突然昏迷，送醫後，雖撿回一命，卻因為心血管疾病引發後遺症，需要長期臥床。

另一名80多歲病患平日血壓控制良好，過年期間與家人齊聚一堂，卻因討論家務事時情緒波動過大，造成血壓瞬間飆高，合併頭暈、嘔吐症狀，送至急診治療，症狀得以控制。

輔大醫院社區醫學暨長期照護部、家庭醫學科主任顏似綾指出，根據衛生福利部2018年資料顯示，國人10大死因以慢性病為最大宗，慢性病患者應掌握4大原則，包括藥物、飲食、運動控制及保持平穩心情。此外，過年期間飲食豐盛、久坐打牌也容易引發腦中風症狀，一旦出現疑似徵兆，務必把握黃金時間3小時內送醫。

顏似綾建議，慢性病患過年期間應避免攝取過多高油、高糖、高鹽食物，尤其火鍋裡的高湯鹽分及普林含量高，零食類包括瓜子、糖果等熱量可觀，應避免吃太多造成身體負擔；聚會打牌久坐或日以繼夜追劇可能造成慢性病控制變差；除了藥物、飲食和運動之外，保持平穩心情也很重要。

顏似綾提醒，慢性病患者長假期間務必注意腦中風症狀，如果出現眼歪、嘴斜、肢體無力、口齒不清、步態不穩或意識不清等症狀，一定要把握黃金3小時送醫治療。

有心絞痛病史的患者，應隨身攜帶急救藥物，若出現疑似急性心肌梗塞情形，如胸悶、胸痛、下巴與左手臂疼痛、面色蒼白，伴隨呼吸喘、噁心嘔吐、冒冷汗或意識改變等，且使用急救藥物症狀沒有緩解，應急診就醫。

另外，顏似綾說，慢性病患過年期間應規則服藥，定時量測血壓、血糖，外出旅遊可備妥2份足量藥物，分置於不同行李中，並隨身攜帶病歷摘要與處方箋用藥等資料，以備不時之需；戶外活動應保護頭部、耳部、四肢末梢等部位，避免受寒。

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