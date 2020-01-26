帶失智長輩出遊 多些人手防走失

過年期間陪伴長者出遊，多些人手可預防走失。（台灣失智症協會提供）

2020-01-26 05:30:00

記者楊綿傑／專題報導

農曆春節闔家團圓，親友間也會趁著難得的假期拜年、走春，但年節期間也是失智者走失高峰，台灣失智症協會秘書長湯麗玉提醒，若是年節期間計畫帶失智長輩外出，應安排兩位以上家人陪同長者，相互支援以降低走失風險，人多的地方更要手牽手一起走。

每天出門前先拍下當日失智者照片，並在長者衣服及背包放置聯絡資料，以利走失協尋，也可準備愛的手鍊、愛心布標、衛星定位器等預防走失工具。

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年節是引導失智者分享生命經驗的好機會，家屬可在失智者還有表達能力時，與親人一起引導失智者講古早故事共同溯源。

而在家中團聚時，可預先安排由家人輪流陪失智者活動，如散步、打麻將、唱卡拉OK、下棋、寫春聯、包紅包、一起準備年菜等。

孫輩是引導失智長輩得力助手，家人可多安排祖孫同樂活動，例如請失智者指導做年糕或打毛線、幫長者錄影等。

如果有親友來拜年，湯麗玉說，家屬應事先讓親友了解失智者狀態。拜年時，親友應主動向失智者自我介紹，避免用猜猜我是誰的方式來「考」失智者。

當失智者出現不安情緒時，請減少人及環境刺激，安排安靜及舒適空間，讓熟悉的照顧者來安撫其情緒，讓失智者做喜歡的活動，以轉移注意力。

湯麗玉提醒，失智者因認知功能缺損以致對環境改變的調適比一般人弱。因此，過年期間產生令家屬困擾的行為反應是可以預期的。家屬及親人要常相互提醒，體諒失智者是生病了，包容失智者的脫序行為，千萬不要糾正或爭辯，放下期待、理解需求、順著失智者、多多鼓勵讚美他，以活動或美食轉移注意力，才能平安過好年。

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