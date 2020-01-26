過年感冒、腸胃炎 推揉養生穴減緩不適

合谷位於將拇指與食指併攏，兩手指間會有肌肉隆起的最高點處。（洪國峯醫師提供）

2020-01-26 05:30:00

記者陳心瑜／專題報導

過年是返鄉並與親朋好友大快朵頤的時光，但根據衛福部統計，春節假期後的門診疾病，以「感冒」、「腸胃炎」為大宗，新北市立聯合醫院中醫科主治醫師洪國峯提醒，預防重於治療，感冒容易因人際互動而傳染，春節期間可注意保暖、戴口罩與勤洗手，若出現咳嗽、流鼻涕或腸胃不適等症狀，則要少喝冷飲、少吃寒涼性食物和油膩食物，並配合按壓推揉養生要穴「合谷」和「足三里」，促進腸胃蠕動，減緩不適。

洪國峯指出，感冒常見的症狀為打噴嚏、咳嗽有痰，根據中醫理論，寒涼性食物與冷飲，容易讓肺與氣管無法發揮正常功能，影響痰的排出，因此若出現咳嗽有痰的情形，冷飲、寒涼性食物應減少攝取，像是年節餐桌少不了的開陽白菜、菜頭、竹筍封肉、柑橘，因含有大白菜、白蘿蔔、竹筍、橘子等寒性、涼性食材，切勿過量。

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另外，洪國峯指出，傳統年菜如佛跳牆、糖醋魚，多是高油、高精緻澱粉的食物，若三餐大魚大肉不忌口，缺乏蔬果等富含纖維質的飲食，容易引起消化不良、腹脹、腹痛，年節務必攝取足量蔬果，一個拳頭約為一份，不論男女，每天都應在三餐平均攝取共5份的蔬果，讓腸胃正常運作，並可以選擇食用平性蔬果如高麗菜、芥藍菜、地瓜葉、花椰菜、木耳、蘋果、木瓜等。

萬一出現腸胃不舒服，出現脹氣、便秘或拉肚子等情形，可以先按壓有養生要穴之稱的「合谷」和「足三里」，以每兩秒一下的頻率，和緩並深層按壓，通常按壓2-3分鐘，就會有效果，兩處穴位都可以嘗試按壓，可使用撥筋棒、刮痧棒，徒手效果也同樣好，順手即可。

洪國峯說，合谷位於將拇指與食指併攏，在兩手指間會有肌肉隆起的最高點處就是；足三里則在膝蓋骨外側凹陷處，往下4隻指頭寬處。按壓時感到輕微痠脹感即是，民眾也不用焦慮是否正確取穴，因中醫傳統觀點認為「離穴不離經」，就算沒有抓準穴位點，只要不偏離經絡路線，就算沒有直接按在穴位點上，也能發揮保健效果。

洪國峯提醒，若民眾出現劇烈疼痛、冒冷汗、上吐下瀉不止或出現帶有黏液的血便，可能是急性腸胃炎、嚴重食物中毒或細菌感染，就應立即就醫處理。

足三里在膝蓋骨外側凹陷處，往下4隻指頭寬處。 （洪國峯醫師提供）

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