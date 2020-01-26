返鄉焦慮失眠 春節症候群上身

春節是全家人團圓的日子，但如果親友問東問西、過度關心，可能產生壓力，引發「春節症候群」，造成憂鬱、焦慮或失眠等症狀。（記者賴筱桐攝）

2020-01-26 05:30:00

記者賴筱桐／專題報導

32歲的小芳是北漂族，平日工作忙碌，每年只有過年才能回老家屏東探望父母親，今年她特地提早幾天休假返鄉，親朋好友一見到她就忙著問：「有男朋友嗎？」「什麼時候結婚？」同樣擔任業務員的表弟頻追問小芳的工作狀況，甚至比較公司的薪資待遇和福利，讓小芳備感壓力，連夜收拾行李北上，不願意和家人共進團圓飯。

八里療養院職能治療科主任張自強指出，許多民眾都會遭遇小芳的類似情況，可歸納為春節症候群，泛指過年長假前後產生的身心狀況，例如春節前因大掃除引起腰痠背痛、擔心回家面對長輩與親友關心的壓力等；春節後因長時間作息不正常影響身心、或是面對重回工作或學校的不適應等。常見症狀包括：壓力引發的憂鬱、焦慮或失眠；因大掃除造成四肢肌肉痠痛；長假後產生精神不濟、提不起勁或專注度不佳等情況。

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張自強表示，春節期間面對親朋好友關心或相處產生的人際關係壓力，可能造成焦慮、失眠或不想回家等情形。為避免影響返家意願或心情，可提前或延後回家，避免遇到不熟悉的人問東問西；或是在返鄉前，先跟家人表明自己的婚姻、小孩、課業或工作等狀態，減少尷尬氣氛。若真的無法迴避或不知道該如何面對，利用長假出國旅遊散心，也是不錯的選擇。

何種情況該就醫？張自強說，若症狀輕微或可透過其他管道抒發情緒，基本上不需就醫；假期結束後被打亂的作息突然要調整，產生適應不良，引發生理或心理上的反應，即稱為收假症候群，可能出現不想上學或上班、精神不佳、懶散、疲倦想睡、學習興趣不高、脾氣暴躁易怒或想到上學就頭痛、肚子痛等情形，通常隨著時間或作息恢復正常，會逐步改善，但若症狀持續，且影響到日常生活或同儕互動，建議尋求專業醫療協助。

亞東醫院精神科醫師侯德斌建議，民眾如果有春節或收假症候群困擾，過年期間仍需養成規律作息、均衡飲食及定期運動的習慣，莫把放鬆當成放縱的藉口；平時應建立家庭成員間的溝通管道，避免過年期間產生爭執和誤會，若面臨積深已久的親人溝通不良或價值觀不合等問題，可事先想好返家時的應對策略，或是技巧性避開發生尷尬的時機。

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