回娘家加出遊潮 今南下恐大塞車

台一線枋寮段昨天上午八點就開始實施調撥車道。 （記者蔡宗憲攝）

2020-01-26 05:30:00

〔記者劉力仁、游明金、蔡宗憲／綜合報導〕今天大年初二回娘家加上出遊潮，高公局預估南下恐大塞，高公局零至五時全國道暫停收費外，國五南港系統、石碇及坪林，各交流道之南向入口，上午七至十二時實施高乘載管制，並全天封閉國一平鎮系統南向入口及埔鹽系統南向入口。

國一平鎮、埔鹽南向入口全天封閉

其他國道管制措施包括，收費單一費率（打七五折，無每日二十公里優惠里程）， 國三「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再八折收費，現有開放路肩措施照常實施；重點路段實施匝道儀控。

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高公局交通管理組副組長宋嵩表示，今天大年初二南下一早可能就塞車，預估容易塞車路段，國一南下大華系統-汐止、楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、永康-仁德系統，國一北上鼎金系統-岡山、台南-永康、西螺-埔鹽系統、南屯-后里、內湖-大華系統 ；國三南下土城-關西、快官-霧峰、草屯-名間，國三北上竹山-中興、大山-香山；國五南下南港系統-坪林，國五北上宜蘭-坪林；國六西向舊正 -霧峰系統。

年初一走春 蘇花改昨清晨回堵4公里

昨天大年初一包括國一南向楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統、國一高架南向機場系統至楊梅端，國三南向土城至關西及國五等多處路段塞車，其中國五南下經蘇花改往花蓮方向從清晨四時起就出現壅塞，一度回堵四公里。台九丁線舊蘇花公路車流太多，與蘇花改的車流在東澳端匯流，影響到蘇花改主線行車；台九丁線一度封閉管制，讓車輛僅走蘇花改，才舒緩東澳段壅塞情形。

蘇花改在一月六日全線通車，新春年假的小年夜與除夕，車流大致順暢，但昨天蘇花改出現走春出遊與嘗鮮車潮，果真在清晨四時就出現壅塞且造成回堵。

公路總局四區養護工程處交控中心表示，昨天清晨四時至上午十一時，蘇花改南下車流每小時均達九百輛車次以上，七時至九時之間更飆破千輛，公路總局採取彈性管制措施，上午九時多暫時封閉台九丁線，勸導車輛一律行駛蘇花改，到中午後車流減緩。

墾丁、台東出遊潮 今、明將達最高峰

南部氣候良好，許多民眾初一一大早就趕著出門旅遊，通往墾丁及台東的台一線枋寮路段，不到八點就湧現南下車潮，實施調撥車道措施，預計今明兩天車潮達最高峰。

昨大年初一，蘇花改往花蓮方向清晨湧車潮，蘇澳市區一度回堵四公里。（記者游明金翻攝）

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