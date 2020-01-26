台鐵集集支線 進站量額溫

台鐵集集支線啟動防疫，旅客進站必須配合量額溫，如有發燒情況將要求戴口罩，避免傳染疾病。 （記者劉濱銓攝）

2020-01-26 05:30:00

〔記者劉濱銓、張聰秋、劉力仁／綜合報導〕武漢肺炎疫情延燒，全台防疫總動員，台鐵集集支線啟動防範作為，只要額溫卅七．五度以上，就會要求戴口罩就醫；交通部公路總局則要求客運業者做好防疫準備，包括車輛及場站定時清潔消毒，駕駛員、服務人員每日量體溫並配戴口罩。

此外，南投縣政府祭出防疫措施，要求風景區旅館業主動量住客體溫，就連南投燈會室內展區也在入口量額溫，要全力防堵疫情入侵。

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集集火車站表示，從小年夜（廿三日）起，統一為進站旅客量額溫，若額溫在卅七．五度以上，就會提供口罩配戴，並要求盡速就醫，各站也同步執行量體溫，旅客配合度相當高，而從火車進站也可發現上下車的旅客，許多人都自行戴上口罩，疫情升溫使得口罩族增多。

南投縣衛生局指出，春節從小年夜起，就要求風景區旅館業者替住客量體溫，如有發燒症狀就要通報，衛生局將就近派人前往了解，並安排就醫，避免疫情升高。

惟前晚則發生小插曲，有旅館業者接待中國團時，因擔心疫情問題，乾脆拒絕入住，經向衛生局諮詢，由於該團未有人發燒，並無疫情風險，因此視同一般旅客住宿，呼籲業者做好住客管理，無須太過恐慌。

南投燈會室內雕塑展 設體溫站

另外，南投燈會春節期間吸引許多遊客，其中在室內展出的雕塑大展，也在入口處設置體溫站，參觀民眾必須量額溫，如有發燒情況，就會通知救護站人員，進一步安排就醫檢查。

彰基管制進出 須配戴口罩

因應防疫策略，彰化基督教醫院昨天大年初一，啟動民眾須有陪病證才能進出醫院，同時管制醫院出入口進出，加派人力只開放彰基總院急診、大廳及兒童醫院急診、大廳出入口，共四個出入口，急診出入口限制急診病患使用，同時，所有出入醫院者皆須配戴口罩方可進出。

南投縣會展中心春節期間舉辦南投燈會，其中室內的雕塑大展，要求民眾入內必須量體溫。（記者劉濱銓攝）

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