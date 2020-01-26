防疫無假期 政院緊盯疫情

蘇貞昌說，隨著疫情升高，政府採取必要措施。（記者邱書昱攝）

2020-01-26 05:30:00

〔記者蘇永耀、邱書昱／綜合報導〕武漢肺炎持續擴大，蔡政府緊盯疫情發展。行政院副院長陳其邁昨再次主持防疫會議，要求機場落實檢疫與確保各通路口罩供應充足。陳強調，政府也會持續嚴密監控疫情發展，「有政府，請安心！」

陳其邁透過臉書表示，中國武漢肺炎疫情仍持續升溫，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌要求行政團隊「防疫無假期，務必堅守崗位」。他因此上午再次主持防疫會議，並前往中央流行疫情指揮中心，慰勉犧牲假期堅守防疫崗位的同仁。

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陳其邁也叮嚀相關單位，駐各空港與海港第一線檢疫人員落實檢疫，並務必做好自我防護；再次盤點口罩各通路，務求供應充足。

蘇貞昌大年初一到新北樹林鎮南宮、濟安宮等廟宇參拜祈福。談起近期武漢肺炎時說，中國隱匿疫情控制不好才會讓疫情升溫，而中國卻在ＷＨＯ（世界衛生組織）排擠台灣，防疫沒有國界，看見中國的不理性、蠻橫。

另外，近期出席公開活動都會戴起口罩的前總統馬英九批評，蔡英文總統沒有戴上應該檢討。蘇貞昌則回應，防疫要視疫情狀況而定，過去ＳＡＲＳ是空氣傳染，但現在武漢肺炎是近距離飛沫傳染，本身有狀況者應配戴口罩，希望民眾不必恐慌，做好衛生管理就好。

蘇貞昌提醒，民眾不需要像十七年前的ＳＡＲＳ搶購口罩，且戴N95口罩不容易適應，戴的時間撐不久，反而一般口罩就好，目前醫院相關的隔離病房都充足，所需的材料、相關防疫資訊都嚴密掌控，民眾若出現相關症狀就要去看醫師，尤其曾到過中國武漢地區，民眾只要做好自主衛生管理，生活還是如常不要恐慌，「有政府，請安心」。

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