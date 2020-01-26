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中客在台 358團6494人最晚月底出境

中國武漢肺炎疫情持續延燒，大年初一前往廟宇上香祈福的民眾，紛紛戴上口罩，做好自我健康管理。 （記者劉信德攝）

中國武漢肺炎疫情持續延燒，大年初一前往廟宇上香祈福的民眾，紛紛戴上口罩，做好自我健康管理。 （記者劉信德攝）

2020-01-26 05:30:00

〔記者林惠琴／台北報導〕我國三例確診中的一例為跟團來台旅遊的武漢中客，交通部觀光局組長劉士銘昨在嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心記者會表示，目前在台的中客團共計三五八團、六四九四人，預計最晚於一月底前全數安排離境。

劉士銘表示，在台的中客團共計有三五八團、六四九四人，已接洽旅行社協助相關旅客盡快離境事宜，預計最晚一月底前全數安排離境。

目前武漢團尚有4團、56人

劉士銘指出，確診女中客同團旅客、共計十七名，均有請導遊持續注意團員健康狀況，並於昨日離境。其他仍在台武漢團尚有四團、五十六人，在台湖北團尚有四團、六十三人，會持續監控旅客的健康情形。

指揮中心監測應變官莊人祥說明，以確診女中客的團體為例，就是早晚各量一次體溫，在傍晚量體溫時，發現該女有發燒情形，就立刻戴口罩就醫。

外界也關注被困在武漢市的台商如何返台？莊人祥強調，有持續透過海基會與陸委會聯繫中。

指揮中心再次呼籲，一般健康民眾應養成量體溫、以肥皂勤洗手、減少觸摸眼鼻口、盡量不要到人多擁擠的公共場所；若有發燒、咳嗽及呼吸急促等症狀，務必在家休息，有必要外出就醫或處理重要事務時，則須戴口罩，以肥皂勤洗手，妥善處理口鼻分泌物。

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