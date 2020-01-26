旅遊疫情第三級警告 擴及全湖北

嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心說明最新進度。（記者林惠琴攝）

2020-01-26 05:30:00

〔記者林惠琴、方志賢／綜合報導〕中國武漢二○一九新型冠狀病毒肺炎延燒，我國嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心昨表示，旅遊疫情建議等級第三級警告（Warning）從原本武漢市擴大到湖北省，其他中國省市也提升至第二級警示（Alert），並擴大通報定義，目前尚有一二六例通報個案檢驗中。

指揮中心指出，根據中國疾控中心通報資料，中國截至一月二十四日，累計一二八七例，其中二三七例重症，四十一例死亡，三十省市區（不含港澳特別行政區）有確診或疑似病例，僅剩西藏自治區無確診或疑似病例；累計密切接觸者一萬五一九七人，追蹤中一萬三九六七人。

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指揮中心監測應變官莊人祥表示，中國各地持續出現病例，尤其湖北省病例急遽增加，且世界衛生組織已表示該病毒具人傳人能力，感染風險增加，因此昨日起旅遊疫情建議第三級警告從武漢市擴大為湖北省，民眾避免至當地所有非必要旅遊，中國其他各省市也提升至第二級警示，至當地應採取加強防護措施。

全台尚有126例隔離檢驗中

莊人祥並指出，昨也再擴大通報定義，從原本只限武漢市擴增為十四天內有湖北省旅遊史，並出現發燒或呼吸道感染者，或是十四天內有中國旅遊史、不含港澳，並出現肺炎者，均需要通報主管機關處置。

至於台灣確診三例個案的情況，莊人祥說明，三人均未去過武漢華南海鮮市場，現持續於負壓隔離病房治療中，已無發燒情況，但是首例台籍女性仍使用低流量氧氣，狀況均屬於穩定。在接觸者方面，第一例確診台籍教育工作者共有四十六名接觸者，其中一名出現發燒症狀已就醫；第二、三例確診女中客、男台商已匡列密切接觸者一○二名，持續追蹤中，尚無異常。

莊人祥補充，因通報定義擴大，通報疑似病例增加，單日新增六十例，至今已有三人確診，尚有一二六例隔離檢驗中。

因男性台商確診罹患武漢肺炎，返台期間卻跑去舞廳，造成一名舞小姐疑似感染，高雄市長韓國瑜昨晚臨時銷假返回高雄，主持防疫會議，並宣布防疫提升為一級開設。

移民署要求拒載湖北旅客入境

因應中國武漢肺炎疫情，移民署國境事務大隊昨通知運輸業者，拒載居住地為湖北省的旅客入境台灣，另外，大陸籍機組人員若居住地為湖北省者，也呼籲勿安排執行來台航班任務。

不過，大陸地區人民若持有「團聚」事由入台證或為台灣地區人民的配偶，或持「陸生就學」事由入台證，則不受限制，得許可搭載來台。

指揮中心提醒，民眾自武漢地區返國無症狀者也應避免外出，如需外出應戴口罩。自中國其他地區回國無症狀者，避免至人口密集處（所）及搭乘大眾交通運輸工具，要去者或要搭乘者應戴口罩。

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